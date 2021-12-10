中鋼加速導入5G、AI應用 實驗室及戶外場域啟用開台

中鋼 (2002-TW) 積極推動 5G AIoT 應用，今 (10) 日舉辦 5G AIoT 推動辦公室與實驗室啟用典禮，廠區同步進行 5G 戶外示範場域遠端連線開台儀式，開啟導入 5G AIoT 新技術里程碑。

中鋼攜手中華電 (2412-TW) 建立 5G 智慧軌道運輸戶外示範場域，另外也與仁寶 (2324-TW)、思科合作建構 5G 軋鋼智慧工廠室內示範場域，兩個示範場域共進行 9 項智能化專案之研究。

當中包括智能板胚動態監控、鋼帶偏移監控系統、專家遠端協作系統、數位產線實境導覽、危險作業遠程操控、渣桶狀態監測系統、行車安全輔助系統、XR 虛擬實境訓練、自走載具技術開發。

中鋼表示，5G AIoT 推動辦公室與實驗室將成為相關技術應用的推動單位，並與微軟、以及新創公司、學術單位展開智能專案開發及應用，透過跨領域的密切合作，加速落實 5G AIoT 建置與應用，未來能將相關經驗及技術成果向外平行推廣，促進鋼鐵產業轉型升級。

中鋼近年來積極投入智慧製造與數位轉型工作，並在去年完成首座智慧高爐建構，啟用煉鐵智慧中心，藉由 AIoT 的導入，讓高爐成為能透視、可預知及易掌控的生產製程，以達到提升爐況穩定性、生產效率性及節能減碳的多種效益。

此外，中鋼也規劃利用 5G 來建構高可靠度、高安全性的工控環境，透過高速無線網路之新科技使人員可以與各式物聯網連結，即時應對更多元變化的生產環境，穩定生產品質及提高工作安全。