〈台股盤前〉美股全倒 半導體股小心 下檔先看5日線支撐

台股昨 (9) 日終場上漲 81 點，收在 17914 點，為近 5 個月收盤新高。不過美股今晨全數收黑，費城半導體指數更大跌超過 2%，要慎防拖累台股半導體股，下檔先看 17785 點的 5 日線支撐。

外資昨日敲進 61.46 億元，為連續 3 個交易日買超；投信買超 1.35 億元；自營商買超 20.11 億元。三大法人合計買超 82.92 億元。

美系外資示警，邏輯半導體景氣循環恐在明年觸頂，費城半導體指數下跌 84.93 點，或 2.14%，收 3,879.52 點。此外，台積電在 NYSE 掛牌的 ADR 也很疲弱，下跌 2.30 美元，跌幅 1.89%，以 119.50 美元作收，相當台股台積電每股 662.27 元。

今日觀盤重點，鴻海、廣達、和碩、仁寶等四大代工廠去年總營收都超過兆元，今年受惠疫情帶動 PC、NB、消費性產品需求大好，四大廠「趕進度」，前 11 月營收全數跨過兆元大關，為歷來首見。

不過，市調機構 IDC 最新報告指出，2021 年全球傳統 PC 出貨量估達 3 億 4,470 萬台，年成長 13.5%，但受供應鏈限制和成本增加，成為產品進入不同通路的負擔，本季出貨量預計將下降 3.4%。平板電腦也面臨類似趨勢，2021 年年出貨量成長 4.3%，第 4 季出貨量估下降 8.6%。PC、平板明年出貨放緩，是否衝擊相關類股表現，值得留意。

整體來說，台股昨日一度觸及 17925 點，但是上檔面臨「萬八」大關反壓，近關情怯再次出現震盪，使得指數未能突破前一個交易日盤中高點；摩根士丹利台灣區執行長柯之琛昨日也指出，明年台灣將面臨高基期壓力、減碼購債、美股疲乏等挑戰，今晨美股走弱，台股也要小心震盪加劇。