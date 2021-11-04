宏達電集團否極泰來 元宇宙、星鏈族群正在逐夢踏實中

萬寶投顧陳子榕指出，台股連續三天盤中攻上半年線，卻又得而復失，雖然外資連續兩天偏多買超台股，期貨空單同步減碼，偏偏內資法人對作，投信連著兩天現貨賣超 24.27 億元，讓指數在內外資對作下，持續震盪。



而原本市場期待著晶圓雙雄能以財報利多拱指數，但現在卻又再度傳出台積電 (2330-TW)3 奈米製程卡關，明年蘋果 iPhone 14 可能無法如先前預期的採用 3 奈米技術，此外，美國白宮要求繳交客戶機密的期限 11/8 也將到來，目前所知包括韓國三星、SK 海力士都已準備好乖乖呈交，是否因此造成台積電股價壓力值得觀察。



指數在半年線上下掙扎，具題材性的個股仍夾著話題股價上衝，即使宏達電 (2498-TW) 第三季每股虧 0.94 元，前三季每股虧 2.86 元，股價搭著元宇宙的火箭，股價短線暴漲 120％，整個威盛集團股票也跟著漲了一大段，宏達電的 HTC VIVE Flow 已經正式開賣，而 PC 版的旗艦級 VR 眼鏡 HTC VIVE Pro 2、專業版也已經在今年第二、三季開賣，整個集團能否否極泰來，後續銷售數字將決定股價表現。



為了發展元宇宙，最近臉書大張旗鼓改了名字 Meta，NVIDIA、Google、微軟也競相投入，全世界彷彿頓時從疫情災難中尋找到另一個新世界的避風港，國內與元宇宙相關的許多 ETF 近一個月來漲幅也多達 10～20％，雖然即將進入財報空窗期有利作夢行情醞釀，仍建議投資人布局具有財報利多的相關概念股，相對更加安全。



元宇宙需要的感測元件，像是導線架及均熱片廠健策 (3653-TW) 累計前三季營收 63.45 億元，創了歷年同期新高，今年有新客戶加入，訂單能見度至明年上半年，隨著國價銅價高檔產品報價也持續反映成本，整體營收有望維持高檔，健策今年在大園興建三廠擴產，目前二廠已經完工投產，預估明年產能滿載。健策近日股價再創新高來到 424 元，我在 10/5 為大家推薦時，股價才 315 元，不到一個月大漲 109 元，漲幅 35％。



同樣是 3D 感測相關的砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 第三季產品組合轉佳，毛利率達 38.8％優於預期，第四季產能利用率會比第三季 95％再增加，預估營收將季增 4％～6％，股價已突破所有均線，法人持續買進，穩懋龜山 C 廠新無塵室預計明年上半年完工，下半年投產，預估產能將增加 10％。



另外，外傳蘋果明年即將推出的第一款 MR 頭戴裝置，將由和碩 (4938-TW) 獨家代工，此外，因為零組件短缺，市場也傳出蘋果打算縮減 iPad 生產，將產線撥給 iPhone 13，這兩大利多可望幫助和碩挑戰年線。



萬寶投顧陳子榕指出，其他包括感測晶片的鈺創 (5351-TW)、義隆 (2458-TW)、光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、PCB 族群景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW)、音訊廠驊訊 (6237-TW)，都可望搭著元宇宙列車股價再衝一波。

辛耘 (3583-TW) 為先進封裝濕製程設備供應商，辛耘隨著台積電持續拓展先進封裝，帶動公司第四季續旺。辛耘年增 16.59％；第三季營收約 12.89 億元，季增 28.7％，創單季新高；前三季營收 32.48 億元，也創下同期新高，年增 33.05％。辛耘三大業務，自製設備、晶圓再生、設備代理；自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重逾四成，今年以來持續受惠晶圓代工大廠增產，全年營運看成長。

亞光 (3019-TW) 為光學大廠，累計前三季營收高達 153.3 億元，創歷史新高，年增 34.87％；亞光 3D 感測技術兼具 TOF、MEMS 兩種影像技術，除了供貨特斯拉及獲雙 B 認證，3D LiDAR 光學鏡頭設計亦進入 Level 5 等級，也持續開發潛望式鏡頭及 AR/VR 鏡頭產品，預估在全品項出貨帶動下，全年營收將突破 200 億元，EPS 達 4.69 元，有望創下 10 多年來獲利新高。

原相 (3227-TW) 受惠遠距商機，今年滑鼠晶片出貨強勁，尤其電競滑鼠 CMOS 掃描頻率高，帶動單價毛利提升，加上 Switch 熱銷，原相累計前三季 EPS 達 10.2 元，賺逾一個股本，下半年除了 TWS、安控、心律感測持續成長，OTS(光學追蹤感測器)也新增了智慧穿戴應用，搶搭元宇宙熱潮，預估原相今年營收可望雙位數成長、EPS 達 13 元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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