方舟投資旗艦基金年跌20%以上 女股神：正進行自我反省

據報導，有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 在週四 (9 日) 接受採訪時表示，「正在進行自我反省」，因為該公司主要專注於成長型股票的基金，但是在市場預期美聯準會 (Fed) 將收緊貨幣寬鬆政策的情況下表現不佳。

報導指出，規模達 178 億美元的方舟投資旗艦基金方舟創新 ETF(ARKK-US) 今年迄今已下跌 20% 以上，其中，美電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 和影音串流平台 Roku(ROKU-US) 等幾檔重點持股皆已從高點回跌。相較之下，標準普爾 500 指數則是同期上漲了約 24%。

該公司 8 檔 ETF 中有 6 檔在 2021 年錄得下跌，其中表現最差的是 ARK Genomic Revolution ETF(ARKG-US)，跌幅達到 37%。

伍德在接受採訪時表示：「我從未經歷過在一個上漲或增值的市場中，我們的策略是出現下跌的情況。以前從來沒有發生過。」

儘管如此，伍德仍表示，即使經歷了艱難的時期，還是會堅持原先的計劃，並且公司的模型預測未來 5 年會有豐厚的回報。「現在我們策略的機會是巨大的，我們預計未來 5 年的年均複合成長率將超過 40%。」伍德說道。

伍德也坦言，當經歷過了這樣的時期時，當然會進行自我反省，省思是否遺漏了什麼，對此，方舟投資也已經開始加強研究和模型預測。

伍德在本週也推出了近 3 年來的第 2 檔新 ETF，名為 ARK Transparency ETF，代碼為 CTRU，亮相的首日上漲 1.5%。