蘋果面臨集體訴訟 Apple Watch電池膨脹恐致螢幕碎裂

在美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 的股價屢創新高之際，該公司旗下產品 Apple Watch 卻遭到用戶提出集體訴訟，指控中表示該產品存在可能導致用戶受傷的危險隱患。

蘋果遭 4 名用戶提出集體訴訟，這些用戶在向加州奧克蘭聯邦法院提交的起訴書中指出，蘋果為了追求小巧設計，未能在手錶內部提供足夠的空間來容納可能的電池膨脹。

一旦電池突然膨脹，手錶螢幕很可能會因此脫落、破裂或碎掉。而螢幕主要由 Ion-X 玻璃或藍寶石水晶玻璃所製成，每一面都有鋒利的邊緣。

起訴書中表示，Apple Watch 脫落、破裂或碎掉的螢幕是一種不合理且嚴重的安全隱患。蘋果在明知道存在缺陷的情況下發布產品，違反了各種消費者保護法。

起訴書中也包括一張照片，顯示其中一名顧客手臂上有一道很深的刮痕，據稱是因為該用戶的 Apple Watch Series 3 螢幕脫落所導致的。

這幾名用戶也試圖代表從 2015 年購買第一代 Apple Watch 至去年期間購買任何 Apple Watch 的用戶，來對蘋果提起訴訟。不過今年新款的 Apple Watch 則不包含其中。

蘋果對此沒有發表回應。

2019 年，蘋果曾宣布提供一項免費更換鋁製 Apple Watch Series 2 和 Series 3 破裂螢幕的服務。該公司當時在網站上表示，蘋果已經確定，在極少數情況下，螢幕的圓形邊緣可能會出現裂縫。