KD木地板美學 點亮40年管樂室

台灣室內建材龍頭科定企業 (6655-TW) 專營環保建材近 20 年，不停反思進步要點，除了技術、品質，更重要的便是美感。科定遠赴歐美精選優質原木把關源頭，且持續創新製程技術，力求展現每棵原木最真實與細膩質感的天然樣貌，讓美不只存在於藝術領域，以裝潢建材、木地板形式存在於你我生活之中。

由教育部發起，臺灣設計研究院執行的「學美 ‧ 美學－校園美感設計實踐計畫」，導入減法與美學設計再造校園，而嘉義市唯一雀屏中選的「嘉北國小管樂合奏教室」，其空間狹窄、動線不順、容易有噪音與惡臭竄入，使學生們許願並期盼新的環境開闊明亮、清爽舒適、有木質地板，而科定聽見他們的聲音，樂於分享健康與美感兼具的 KD 木地板，與設計團隊共同改善與營造美學元素於校園環境，從而開發學子與生俱來的美學涵養。

KD 寬幅木地板 243cm 長度，容易襯托場域大器。(圖：科定企業提供)

1KD 木地板專為台灣海島型環境設計，以不預留伸縮縫的情況下，解決熱漲冷縮的變形問題，相較於超耐磨與實木地板，抗潮性更高。木地板表層原木在刨切前，以攝氏 95 度熱水真空浸泡 7 日，去蕪存菁下，使紋理層次更為分明，呈現每棵樹木最動人的樣貌。舖設全長 243cm 的寬幅木地板，有別於市售木地板規格，更可襯托場域大器，且通過 SGS 多項檢驗，具防潮、防吸水膨脹、抗污染性、防焰、耐磨、重金屬檢測、甲醛等考驗，是兼具安全、健康與藝術美感的木地板產品。

科定在研發高品質產品的基礎上，也不斷融入美學元素，讓自然、真實，具美感的 KD 木地板進駐到千家萬戶。美學涵養是看不見的競爭力，看著美學融入教育中，從根基開始，期待成功孕育出蘊涵美學的新生代。

影音網址：https://bit.ly/3lGBzZj

產品官網：https://bit.ly/3pxPxh3