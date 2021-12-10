美股重點新聞摘要2021年12月10日

今日操盤前瞻

美股財報：COSTCO、LULU

美國 11 月 CPI、12 月密大消費者信心

美上周初領失業金 18.4 萬人 再創逾半世紀新低

美國勞工部周四 (9 日) 公布，上周初領失業救濟金人數進一步下滑至約 18 萬人，優於市場預期，為繼 11 月 27 日那周以來，再度觸及 52 年新低。閱讀全文...

FDA 憂節慶室內群聚引爆感染 擴大 16 與 17 歲青少年施打 BNT 增強劑

美國食品藥物管理局（FDA）擔憂接下來的節慶假期會提高民眾室內群聚情形，為避免疫情再度爆發，FDA 周四（9 日）表示，將輝瑞 BNT 疫苗增強劑的適用範圍擴大至半年內已接種首劑疫苗的 16 與 17 歲青少年。閱讀全文...

美國際海運法 20 年首重大更新！美西塞港有望半年內緩解

美國眾議院週三 (8 日) 以 364 對 60 張反對，壓倒性通過《2021 年海運改革法》(Ocean Shipping Reform Act of 2021) 後，週四 (9 日) 美國加州長堤港執行董事 Mario Cordero 表示，六個月內塞港情況有望緩解。閱讀全文...

惠譽降評恒大、佳兆業至「限制性違約」 恐觸發交叉違約

因未能在寬限期與到期日結束前支付債息，國際信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 周四 (9 日) 調降中國恒大集團與佳兆業集團債務評等，自原先的「C」下調至「限制性違約」(Restricted Default, RD)，後續恐進一步觸發交叉違約。閱讀全文...

全球知名玻璃製造商一夕慘崩 遭賣空機構質疑作假帳

週四 (9 日) 全球知名玻璃製造商 Tecnoglass 遭賣空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 質疑營收灌水、財報不實，以及涉嫌內線交易等醜聞，導致其股價開盤大崩跌。閱讀全文...