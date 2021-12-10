FDA憂節慶室內群聚引爆感染 擴大16與17歲青少年施打增強劑

美國食品藥物管理局（FDA）擔憂接下來的節慶假期會提高民眾室內群聚情形，為避免疫情再度爆發，FDA 周四（9 日）表示，將輝瑞 BNT 疫苗增強劑的適用範圍擴大至半年內已接種首劑疫苗的 16 與 17 歲青少年。

FDA 此次緊急授權是在輝瑞與其合作夥伴 BioNTech 公布實驗數據後決定，實驗數據顯示，增強劑對新冠變種病毒 Omicron 能提供高水準的保護力。

雖然接種兩劑輝瑞 BNT 疫苗的人，其血液中針對 Omicron 的中和抗體水準下滑為 25 倍，不過，接種增強劑可將抗體水準大幅提升到原本打兩劑的水準，有效中和 Omicron 病毒。

FDA 代理局長伍考克（Janet Woodcock）表示， 隨著節慶假期來臨，民眾與親友聚在室內過節，此時不能放鬆在疫情間所採取的預防措施，在 Delta 與 Omicron 病毒的威脅下，施打疫苗仍是最佳的保護措施。

儘管疫苗對年輕人可能有引發心肌炎的副作用，但 FDA 在評估更多實際數據後，認為施打疫苗的好處仍大於副作用風險。

FDA 的決定最終仍需由美國疾病管制預防中心（CDC）批准，CDC 上月才批准全美 18 歲以上成年人都可施打增強劑疫苗。

由於擔心冬季感染 Delta 的病例激增，以及對 Omicron 在未來可能引發流行的不確定性，美國公共衛生當局呼籲所有符合資格的人施打增強劑。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 股價上漲 1.48%，BioNTech(BNTX-US) 下跌 2.1%。