〈能源盤後〉各國防堵Omicron 市場持續衡量供需狀況 原油下跌

週四 (9 日) 交易，原油價格收低，WTI 原油經過連續 3 個交易日上漲並在昨日登上 2 週高點後回跌。

全球各地近期實施防疫限制，以防堵 Omicron 變種病毒，對能源需求和原油價格構成壓力。英國強生首相 (Boris Johnson) 週三建議，盡可能遠程工作並在公共場所戴口罩。

丹麥和中國等國也實施了一定程度的行動限制，以縮限 Omicron 病毒的傳播。彭博報導，一位日本科學家發現 omicron 變種株在其早期階段的傳播率是 delta 變種株的 4.2 倍。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 每日評論表示：「儘管有消息稱 Omicron 病毒可能不會像最初擔心的那樣對石油需求造成破壞，但全球越來越多國家重啟各種防疫限制，以遏制不斷攀升的病例數，這引發大眾擔憂全球市場恐仍會受到不利影響，從而導致油價看跌環境。」

各國正實施各種防疫措施，即使輝瑞和 BioNTech SE 週三報告指出，初步實驗室研究結果表明，BNT 疫苗在三劑或完整的兩劑方案配上加強劑後，可以中和 Omicron 變種病毒。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.42 美元或 2%，收每桶 70.94 美元。

最近月 WTI 油價週三創 11 月 24 日以來最高收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.40 美元或近 1.9%，收每桶 74.42 美元，創 12 月 1 日以來最大單日跌幅。

Brent 週三為連續第五日上漲且是 11 月 25 日以來最高收盤價。

與此同時，因投資者權衡疫情和供需基本面，仍在分析美國石油庫存報告。

EIA 週三公布，美國上週 (12/3 止) 原油庫存僅減少 20 萬桶，為連續第二週下降，但仍遠低於分析師預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (12/3 止) 美國原油庫存下降 120 萬桶。

數據也顯示，美國戰略石油儲藏量 (SPR) 上週減少 170 萬桶，降至 6.009 億桶。同時整體國內時油庫存增加 10 萬桶，達每日 1170 萬桶。Nymex 交付樞紐庫欣區原油庫存當週上升 240 萬桶。

其他能源商品交易

1 月交割的汽油期貨價格下跌 0.9%，收近每加侖 2.128 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.25 美元。

EIA 周四公布，美國上週天然氣石油庫存減少 590 億立方英呎，多於普氏能源調查的分析師預期之 550 億立方英呎，且為連續第三週下降，激勵天然氣期貨價格短暫走高，但最終幾乎收平。