〈能源盤後〉市場自Omicron病毒衝擊中復甦 原油創8月以降最大單週漲幅

週五 (10 日) 交易，原油價格上漲，並創下 3 個月以來最強單週漲幅，係因市場持續自 Omicron 病毒引起的需求衝擊擔憂中恢復過來。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，儘管關於 Omicron 病毒的不確定性持續存在，原油價格仍創下 8 月以來最大單週漲幅，「在 Omicron 病毒的消息主宰頭條新聞之前，原油前景就已搖搖欲墜，因為大眾預期原油市場將在未來幾個月後返回供應過剩，加上 Omicron 病毒出現，對全球需求構成威脅，且 OPEC + 持續推進 1 月增產 40 萬桶 / 日的計畫，石油對於仍易遭受下行虧損。」

儘管如此，油價仍成功收於關鍵水準之上，WTI 原油價格收登 70 美元以上，Brent 原油突破每桶 75 美元。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 73 美分或 1%，收每桶 71.67 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 73 美分或 1%，收每桶 75.15 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油本週大漲 8.2%，是 8 月 27 日止當週以降最大單週漲幅 (該週上漲 10%)。Brent 最近月原油本週上漲 7.5%，也創下 8 月下旬以來最大單週漲幅。

在本週收高之前，WTI 和 Brent 原油連續六週下滑。

與此同時，據《華爾街日報》週五報導，伊朗與世界大國的代表在維也納舉行會談，努力恢復 2015 年的核子協議。根據報導，美國高階官員表示，由於恢復核協的外交努力步履蹣跚，美政府朝向加強執行對伊朗的制裁。

在週四與媒體舉行的 2022 年能源展望簡報會上，S&P Global Platts 供應和生產分析主管 Shin Kim 表示，她的公司對石油的預測是建立在伊朗和西方強權將在第一季達成核子協議的假設上，這會讓伊朗原油於明年底之前返回市場。

她提到，OPEC 於 2022 年中期也可能會擴大產量。

Kim 認為，如果明年仍未與伊朗達成核子協議，市場將需要動用 OPEC 全部閒置產能來彌補損失，這會讓明年在發生任何可能中斷供應的事件時，剩餘的閒置產能「有的話也很少」。

倘若未能與伊朗達成協議，又發生了供應中斷的事件，那麼原油價格就可能到達每桶 100 美元的水準。

然而，貝克休斯最新鑽機數據顯示，本週美國活躍的石油鑽機數量增加 4 座，達到 471 座，意味著潛在產量增加。

總體而言，由於自 11 月底以來 Omicron 病毒的出現，部分國家再度限制消費者活動，例如英國本週頒布的防疫限制，構成需求威脅，令原油價格受挫。

但分析師表示，Omicron 病毒最糟糕的情況可能已經納入能源供需狀況的考量了。

自 11 月 26 日拋售高峰期間以來，原油價格似乎接近收復該損失的一半。

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