〈能源盤後〉打3劑疫苗能抗Omicron病毒 激勵原油上漲 WTI登2週高點

週三 (8 日) 交易，WTI 原油價格收登 2 週來最高點，係因有消息表明 Omicron 變種新冠病毒可能不像大眾擔心那樣嚴重破壞經濟，此點持續提供原油價格支撐力。

在 EIA 公布上週美國原油供應量下降程度遠低於預期，且石油產品庫存增加程度高於預期後，原油價格短暫走低。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「交易者開始理解，Omicron 可能會輕微破壞需求，但不會像人們擔心的那樣致命。 」

「在英國表明可能會實施有限的限制後，油價確實下跌，但在輝瑞和 BioNTech 宣布，接種第三劑可以中和該病毒後，似乎拉回了石油市場。」

為防堵 Omicron 變種株擴散，英國強生首相 (Boris Johnson) 週三宣布更嚴格的限制，敦促國人再次在家工作，並強制要求大眾進入夜店和參加大型活動時必須出示載有接種證明的通行卡。

然而，輝瑞和 BioNTech SE 的一份報告稱，初步實驗室研究結果表明，BNT 疫苗在三劑或完整的兩劑方案配上加強劑後，可以中和 Omicron 變種病毒。

市場擔心 Omicron 對經濟產生更大衝擊，但這一消息緩解了此風險。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 31 美分或 0.4%，收每桶 72.36 美元，為最近月 WTI 油價自 11 月 24 日以來最高收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 38 美分或 0.5%，收每桶 75.82 美元，為連續第五日上漲且是 11 月 25 日以來最高收盤價。

EIA 原油庫存報告

EIA 週三公布，美國上週 (12/3 止) 原油庫存僅減少 20 萬桶，為連續第二週下降，再前一週 (11/26 止) 為減少 90 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (12/3 止) 美國原油庫存下降 120 萬桶。美國石油協會 (API) 週二公布，上週美國原油庫存減少 310 萬桶。

數據也顯示，美國戰略石油儲藏量 (SPR) 上週減少 170 萬桶，降至 6.009 億桶。同時整體國內時油庫存增加 10 萬桶，達每日 1170 萬桶。Nymex 交付樞紐庫欣區原油庫存當週上升 240 萬桶。

EIA 也公布，上週汽油庫存增加 390 萬桶、蒸餾油庫存增加 270 萬桶。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週汽油供應量增加 140 萬桶、蒸餾油供應量增加 90 萬桶。美國石油協會 (API) 週二公布，上週美國汽油庫存增加 370 萬桶、蒸餾油庫存增加 120 萬桶。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3%，收近每加侖 2.149 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.7%，收每加侖 2.261 美元。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 指出，儘管 EIA 供應數據「疲軟」，但油價仍上漲，表明能源市場在感恩節後因應 Omicron 出現的拋售過頭了。

Richey 指出，OPEC + 在 12 月會議決議維持 1 月增產 40 萬桶 / 日的計畫，但卻聲明「會議仍在進行中」，給市場帶來了「OPEC + 看跌期權」，投機者因為知道 OPEC + 未來幾週隨時可能行動以支撐價格，所以不願賣空這市場。

S&P Global Platts 最新調查顯示，11 月份 OPEC + 原油產量增加 50 萬桶 / 日。

OPEC+ 總產量為 4171 萬桶 / 日，是該 OPEC+ 19 個月以來的最高水準，但仍比 2020 年 4 月少了 415 萬桶，當時沙烏地阿拉伯和俄國正互打價格戰。

Flynn 表示，雖然 OPEC + 產量確實增加了，但仍遠不及他們自己承諾的數量。

交易者可能將關注伊朗和世界強權預計週四召開的談判，旨在重啟 2015 核子協議，若談判達成協議可望推動美國解除對伊朗的制裁，令伊朗原油返回全球市場。

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