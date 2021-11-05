缺料+限電 國巨10月營收86億元月減12% 華新科寫18個月低點

被動元件廠 10 月營收相繼出爐，受到 IC 缺料及中國十一長假、限電影響，國巨 (2327-TW)10 月營收 86.05 億元，月減 12.3%、年增 19.5%；華新科 (2492-TW)10 月營收 28.55 億元，月減 16.9%、年減 12.9%，寫下 18 個月新低。

國巨解釋，中國十一長假導致四分之一的工作天數減少，客戶端也受到 IC 零組件缺貨及 9 月下旬中國限電停工影響，拉貨動能放緩；累計國巨前 10 月營收 894.6 億元，年增 69.9%。

國巨表示，由於全球疫情仍未減緩，IC 零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電使得客戶對零組件的備貨趨向保守，除了密切關注市場的供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。

華新科 10 月營收雙減，公司指出，受到中國黃金周工作日減少、晶片供應及貨櫃短缺，加上中國局部區域限電措施等，影響 10 月營收；累計華新科前 10 月營收 359.64 億元，年增 25.1%。

華新科旗下各公司表現來看，信昌電 (6173-TW) 10 月營收 4.57 億元，月減 10%、持平去年同期，累計前 10 月營收 51.22 億元，年增 19.3%；佳邦 (6284-TW) 也終止創高走勢，10 月營收 5.12 億元，月減 16%、年增 6.4%，累計前 10 月營收 55.2 億元，年增 30.8%。