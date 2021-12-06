PMIC今年價格創近六年高 明年供應續緊

研調機構 TrendForce 今 (6) 日表示，電源管理晶片 (PMIC) 屬於半導體缺貨潮中的短料，至今仍持續漲價，今年平均銷售單價 (ASP) 漲幅近 10%，價格創近六年來新高，且由於 8 吋晶圓擴產不易，預期明年供應將維持緊張態勢。

TrendForce 指出，各類產品包括消費電子、通訊、工控、汽車對電源管理晶片的需求不斷提升，加上產業轉型帶動產品更迭，為電源管理晶片產業帶來結構性轉變。

其中，消費電子產品為電源管理晶片應用最大宗的領域，儘管近期 Chromebook、筆電、智慧型手機、電視需求出現雜音，使得少數構造簡單品項如低壓差線性穩壓器 (LDO) 拉貨動能放緩，不過部分型號仍供不應求，尤其高通及聯發科受限成熟製程產能緊缺，自用的電源管理晶片相當吃緊。

此外，車市復甦下，電動車、車用電子、ADAS 快速成長，對電源控制、管理與充電的技術要求提高，加上車用晶片檢驗項目繁多，必須保證其一致性和零失效率，目前 IDM 業者車用晶片訂單普遍排至 2022 年底。

由於產能滿載、原物料緊缺等因素，電源管理晶片供應業者交期長，達 40-52 週，部分獨家生產的型號甚至停止接單，消費電子則拉長至 12-26 週。

TrendForce 認為，第四季電源管理晶片需求續強，且在 IDM 業者領漲下，價格將維持高檔。儘管疫情仍存在變數，但在 8 吋晶圓產能難以大幅擴產下，總體產能仍供不應求。