車用晶片缺口收斂 麗清11月營收衝次高 廣華-KY創近2年高

隨著車用晶片短缺趨緩，汽車零組件業出貨動能明顯轉強，麗清 (3346-TW) 今 (9) 日公布 11 月合併營收衝上 6 億元，月增 69.03%，年增 25.96%，創單月次高紀錄，廣華 - KY(1338-TW)也達 7.38 億元，月增 10.7%，年增 8.78%，創 2020 年 1 月以來新高。

麗清說明，11 月營收衝高，主要是部分 10 月訂單遞延認列，再加上車用晶片短缺狀況趨緩，主要客戶在第四季傳統旺季下拉貨力道增溫。

受惠新車應用 LED 車燈滲透率提升的趨勢明確，且應用於新能源車、電動車等新車款加速，麗清累計前 11 月合併營收達 49.79 億元，年增 29.53%，已超越過去每一年度，確定將寫歷年新高紀錄。

麗清指出，第四季對別克 GL8、大衆朗逸、邁騰和 BMW X1 全球車款等訂單大量出貨，接下來還有三立車燈、海拉車燈和 ZKW 等新合作夥伴加入，將共同研發車燈功能設計與外觀造型等技術，藉此擴大接單量能。

而目前，麗清新能源車接單項目數逐年提高，營收占比約占 20%。

廣華則表示，汽車晶片缺口最壞情形已過，未來晶片供應將穩健向上，品牌車廠庫存水平整體偏低，有助拉貨力道。

展望後市，廣華指出，觀察 11 月登場的第 19 屆廣州國際汽車展覽會，共 54 款新車全球首發搶占市場份額，未來將持續與客戶開發更多新材料和新技術應用的內飾件產品，並朝向智能化和環保製程發展。

而廣華旗下主要生產環保乾式轉印線和智能座艙技術的蘇州廣晉，已於第四季開始試量產，期以新產品、新產能逐步推升營運規模。