〈焦點股〉10家入列低軌衛星國家隊 明泰衝漲停、奇鋐創新高

經濟部打造台灣低軌衛星國家隊，共有 5 案 10 家廠商通過 B5G 主題研發專案，今 (9) 日在買盤湧入下，明泰 (3380-TW) 股價直奔漲停，創逾 7 個月新高，金像電 (2368-TW)、台燿 (6274-TW)、穩懋 (3105-TW) 等國家隊成員也獲買盤青睞，奇鋐 (3017-TW) 股價更一度改寫歷史新高。

經濟部今天下午舉行低軌道衛星產業菁英論壇及年度成果發表會，將宣布 B5G 主題式研發啟航，並公布 10 家廠商入列國家隊，將給予專案補助，盼串起台灣產業鏈，搶食家用端設備及地面接受網路端設備一年近 320 億美元商機。

老牌網通廠明泰攜手鐳洋、台燿、金像電組成團隊，自成一案，今天股價衝上漲停 33.3 元，為今年 5 月初以來新高，隨後漲停打開，漲幅收斂至 6% 左右，因此推升成交量能放大，午盤已有 3 萬張以上。金像電早盤勁揚逾 4%，最高來到 75.2 元，台燿也有近 3% 的漲幅。

耀登、奇鋐、台光電等電子關鍵零組件廠也組成一個團隊，通過 B5G 主題研發專案，其中，奇鋐昨天獲外資大舉敲進近 1400 張，今天延續漲勢，早盤勁揚近 8%，衝上 96.4 元，改寫歷史新高，但隨著獲利了結賣壓出籠，午盤拉回平盤附近震盪；耀登、台光電漲幅同步收斂。

此外，昇達科、穩懋、創未來公司各成一案，也是市場關注焦點，昨天高掛漲停的昇達科，今天股價拉回，盤中震盪下挫逾 3%，穩懋午盤吸引買盤進駐，股價漲逾 2%，最高來到 371 元。

2022 年是低軌衛星商用服務發展元年，Starlink、OneWeb 等低軌衛星營運商，將提供全球服務涵蓋，台灣已有多家廠商切入主要低軌衛星業者供應鏈。地面設備方面，以用戶終端的天線、Wi-Fi 路由器等原廠委託製造 (OEM) 組裝，以及印刷電路板 (PCB)、射頻元件等製造為主；衛星部分已切入部分零組件製造供應。