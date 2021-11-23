維熹明年營運擁三動能 低軌衛星開新案中

電源線廠維熹 (3501-TW) 今 (23) 日召開法說會，公司表示，電動車、低軌道衛星，以及自有品牌 Conntek 將是明年營運三大動能；其中，低軌道衛星除了既有客戶外，也跟供應夥伴開發新案當中。

維熹低軌衛星用線主要出貨地面接收器的 AC 電源線，今年出貨目標 20-30 萬條，前三季已出貨近 20 萬條，將如期達標，毛利率也高於平均水準；公司也配合客戶開發新品。

電動車則以充電槍連接線有較大的成長，維熹透露，目前客戶是二大歐系車廠，美系客戶也持續布局；而自有品牌 Conntek 在美國市場穩定成長，前三季營收 1700 萬美元，已經超越去年全年的 1500 萬美元。

此外，維熹家電用線也新增 2 個歐系品牌客戶，雖然目前營收貢獻不大，但毛利率佳，後續放量將有利獲利表現；前三季產品營收占比來看，家電占 40%、消費性電子 14%、機電 11%、Conntek 等通路貿易 16%、電腦 4%、低軌衛星、電動車等其他 15%。

不過，維熹也坦言，原料銅、塑料價格以及運費飆漲，導致成本、費用攀升，但因終端市場難以漲價，因此也較無法轉嫁給客戶，均導致短期毛利率承壓，除了原料外，也得持續關注通膨、匯率風險，整體而言，明年營運審慎樂觀。

目前維熹產能集中在中國，包括東莞廠 50%、昆山廠 39%，台灣彰化廠僅 11%，為了將低銷美關稅影響，公司也在彰化擴產，預計 2024 年投產，屆時台灣產能將倍增；因應擴產需求，明年資本支出將達到 2-2.5 億元，較今年成長 5 成左右。