疫情、縮表打亂股債 跨國組合平衡基金規模連12月正成長

2021 年下半年金融市場開始出現雜音，讓股債兼具的境內跨國組合平衡基金，成為資金轉進標的，連續 12 個月規模出現正增長，根據投信投顧公會 (SITCA) 資料顯示，截至 10 月底該類型資產淨申購金額達 307.9 億元。相較 2020 年 12 月規模為新台幣 905 億元，成長幅度超過 4 成，成長幅度，為各類型跨國組合基金之冠。

瀚亞投資表示，隨著全球利率正常化，預計各類型資產走勢將出現分歧，看好投資標的多元的平衡型基金，將成為未來投資主流。

根據投信投顧公會 (SITCA) 資料顯示，截至 10 月底，境內基金當中，跨國組合平衡基金整體規模來到新台幣 1274 億元，主要來自於投資人買盤帶動，過去 10 個月該類型資產淨申購金額達 307.9 億元，相較 2020 年 12 月規模為新台幣 905 億元，今年來成長幅度超過 4 成，無論是基金規模或者成長幅度，皆為各類型跨國組合基金之冠。

此外，跨國組合股票基金 10 月規模達新台幣 114.05 億元，今年來成長幅度為 31%；反觀跨國組合債券基金則萎縮至 339.45 億元，今年來下滑 23%，顯示股債平衡的組合型基金，越來越多的市場資金青睞。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠指出，受到 2018 年金融海嘯及 2019 年新冠肺炎疫情干擾，跨國組合平衡基金規模一度下滑至 800 多億元，不過隨著各地疫情受到控制，資金開始重回金融市場尋找投資機會，進而推動跨國組合平衡基金規模一路向上增長。

林如惠表示，2021 年各國在經歷強勁復甦成長後，明年增長步調將開始放緩，預計屆時各類型資金波動將提高，股票及債券同漲同跌狀況不再，投資操作難度增加，建議想參與市場機會的投資人，不妨挑選由專業研究團隊操盤的跨國組合平衡基金，不僅有機會抓住市場多頭契機，還能達到風險分散之效用。