IG執行長Mosseri 出席國會聽證：不會放棄兒童版IG

Instagram (下稱 IG) 執行長 Adam Mosseri 週三 (8 日) 首次出席國會聽證，但他拒絕承諾永遠擱置為 13 歲以下兒童創建平台版本的計畫。

Mosseri 向參議院商務消費者保護小組委員會表示，他是此事的最終決策者，也將努力確保 10 至 12 歲的兒童在未經父母明確同意的情況下無法訪問任何版本的平台。

他表示，創建 IG 兒童版的初衷，是為了解決 13 歲以下兒童的使用需求，以及整個產業平台均有年齡難以驗證的問題。

臉書吹哨者、前員工 Frances Haugen 向媒體爆料了公司大量內部研究文件，其中一份顯示，在受訪中有自殺念頭的青少年中，13% 英國受訪用戶和 6% 美國受訪用戶將問題追溯至 IG。

Mosseri 週三質疑該報告的數據，並稱臉書內部研究報告「遭到錯誤的描述」。

在出席週三國會的前一日，IG 才宣布幾項旨在提高青少年用戶安全的產品更新，例如父母可查看與限制青少年 IG 使用時間，但仍在聽證會上被質疑 IG 對兒童新安全工具的發布「太少、也太晚」。

田納西州共和黨參議員 Marsha Blackburn 表示：「凌晨 3:00，這是矽谷的午夜，IG 發布了一張產品更新清單，稱將會提高線上青少年保護和支持父母的標準，但我不知道你所在地的時間，就我所在的地方，你是在一個大家不會看新聞的時間發布消息。」

議員 Marsha Blackburn 表示，她的團隊本週開設一個假定 15 歲少女的 IG 帳戶，但發現個資自動設定公開，與先前 IG 稱青少年帳號會默認為私人帳號的說法不同。Mosseri 對此承認漏洞，稱在瀏覽器上建立帳號的確是會公開，與行動裝置上預設為私人帳號不同。

另外，Marsha Blackburn 議員也指出，團隊另開設一個 13 歲女孩的帳號，平台推薦的內容最初是髮型相關的內容，但 IG 很快就推薦追蹤某一位女明星，爾後又開始推薦有關減肥和整形手術的貼文。

Mosseri 表示，IG 正在考慮採取的其他措施來保護用戶安全，包括明年第一季計劃推出按時間順序排列貼文的選項。 推特 (TWTR-US) 在 2018 年就導入按時間倒序排列的訂閱貼文選項。

Blackburn 在聽證會後的記者會上表示，這些都是未來的概念，現下他們根本什麼都沒準備好推出。

Blackburn 表示，套句 Meta (FB-US) 管理層過去幾年來愛用的台詞，她感到很「沮喪」，「一次又一次，你說的話好像你有聽到我們的話，也認同我們的話，但之後一切都不打算改變。」