〈台灣大OTT布局〉Disney+資費出爐最高省近6萬元 開賣首日增6000戶訂閱

台灣大 (3045-TW) 與凱擘大寬頻今 (12) 日推出 Disney + 資費方案，最高省近 6 萬元、iPhone 13 零元帶回家，台灣大總經理林之晨表示，開賣首日新增逾 6000 戶訂閱數，期望旗下 700 萬用戶數 OTT 滲透率可以持續成長。

林之晨指出，與 Disney + 的合作不僅限於銷售 OTT 平台，由於頻寬流量增加，雙方已完成進駐 IDC(網際網路數據中心) 機房第一階段合作，後續還會有二、三階段的 IDC 合作，不過技術落地需要時間。

另外，外界也關注是否將與 Disney + 共同推出原創內容，對此，凱擘總經理王鴻紳未正面回應，僅表示，希望國際 OTT 業者都能進入台灣，並與當地製播團隊合作，提供更多服務，同時共享獲利。

林之晨提到，台灣大擁有超過 700 萬行動用戶基礎，將持續優化在外用 5G、在家用 WiFi 6 的上網服務，可全家 4 人、4 台裝置同時收看，也能擁有高解析、無累格的觀賞體驗。

台灣大推出 5 種資費方案，分別針對想換 5G 手機、升級 5G 網路、家用網路、既有用戶、不想綁約的消費者等。以好速成雙方案來看，包含 5G 資費、家用光纖 1Gbps 以及 Disney+，原月租費 4168 元，台灣大補貼後，前 6 個月月租費 1599 元，兩年合約省 59874 元。

凱擘也正式在 A1 Box 上架 Disney+，新用戶申辦 120M(含) 以上光纖上網與 HD99 高畫質套餐，免費升級 A1 Box 和藍牙聲控遙控器，每月只要 859 元起，即享 Disney+ 24 個月無限看。