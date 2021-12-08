美前財政部長：未來2年內美國經濟陷入衰退可能性高達40%

美國前財政部長 Lawrence Summers 在週二 (7 日) 警告表示，目前的通膨已經根深蒂固，美國聯準會 (Fed) 很難在不引起經濟衰退的情況下抑制物價上漲，未來出現經濟衰退的可能性高達 40%。

Summers 認為，美國在未來 24 個月內陷入經濟衰退的可能性為 30% 到 40%，至於收緊貨幣政策但不會大幅衝擊經濟成長的軟著陸，可能性為 20% 至 25%。

Summers 在受訪時表示：「有證據表明，在快速成長的通膨經濟中，要實現軟著陸是一件非常困難的事情。」

現年 67 歲的 Summers 表示，美國現在正在應對他一生中見過最嚴重的勞動力短缺問題。目前的問題是工會將通貨膨脹補償納入薪資合約中，而美財政部長葉倫 (Janet Yellen) 卻一再表示，她沒有看到任何薪資螺旋式上升的跡象。

Summers 表示，在經歷過當前的通貨膨脹之後，有超過 50% 的機會回到疫情前長期停滯的狀態，即面臨需求不足和儲蓄過多的不確定的趨勢。

Summers 在先前也曾譴責 Fed 過於關注社會問題，忽視了自 1970 年代以來的最大的通膨風險。他指責 Fed 和其他央行沒有做好抑制通膨的嚴謹政策準備。他說道：「如果真的發生，金融市場將非常震驚和痛苦。」

投行高盛 (Goldman Sachs) 預期，通膨恐怕會將較預期持續更長的時間。高盛預估，到 2021 年底，核心 PCE 將從目前的 30 年高點 3.6% 進一步上升至 4.4%，隨後將在 2022 年底降至 2.3%，並在 2023 年底降至 2.1 %。