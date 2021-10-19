學者：美國已陷入衰退 嚴重程度如同2008年

著名經濟學家警告，根據關鍵的消費者數據，美國已經陷入衰退，其嚴重程度可能與 2008 年的金融危機相仿。

美國達特茅斯學院教授 David Blanchflower 與倫敦大學學院的 Alex Bryson，在聯合論文中表示，自 1980 年代以來每次的經濟衰退時，密西根大學 (UM) 與世界大型企業聯合會 (CB) 的消費者預期指標，均下滑逾 10 點，從而準確預測。

這些指數來自普通美國人的收入預期、就業狀況，以及他們對近期美國經濟的預期。

數據顯示，2021 年 CB 消費者信心指數下降了 25.3 點，UM 則下降了 18.4 點。與之相較，在 2008 年全球金融危機之前，兩項指數分別下跌了 19 點和 21 點。

兩位作者認為，以此來看，美國很有可能在 2021 年底進入衰退。

Blanchflower 曾於 2006 年至 2009 年在英國央行貨幣政策委員會任職，兩位作者認為，這些指標對了解經濟狀況至關重要，因為它們提供了正在發生的實時訊息。

他們指出，如果用其他數據判斷將會落後，如 GDP 增長數字滯後了近一年，而失業數據會被休假計畫扭曲。

論文稱，2021 年的經濟形勢非常特殊，因為美國政府對勞動力市場進行了前所未有的直接干預，使就業率和失業率從 2020 年的大幅下滑中迅速復甦。

但在過去的 6 個月，消費者信心出現了明顯的下降，從 10 點為基準的經驗法則，兩名作者認為，意味著美國經濟現在正進入衰退。

論文強調，與疫情有關的恐懼持續存在，並繼續阻礙經濟增長，Delta 變種病毒更加劇了這種擔憂。