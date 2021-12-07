本土疫情達清零標準 陳時中：境外移入+21仍有威脅

台灣本土疫情連續 33 天零確診，指揮中心指揮官陳時中今 (7) 日表示，已超過兩個潛伏期沒有新增個案，可說是「清零」，不過，今天新增 COVID-19 境外移入 21 例，創今年單日最多紀錄，確診者多為漁工或移工，他坦言，國際有新一波疫情起來，採檢時陰時陽的境外移入者會越來越多，對本土是威脅。

國內疫情穩定，陳時中表示，自 11 月 4 日迄今已有 33 天、近 5 周維持本土個案零確診，這是一個好的情況，以嚴格的標準來看，已間隔兩個 14 天潛伏期以上沒有個案，可以說是清零，這是大家努力的成果，原先預期要跟病毒共存，但目前看來，我們的效果還不錯。

國內今天新增 21 例境外移入個案，是今年以來單日最多，分別自貝里斯、美國、印尼、越南、新加坡、柬埔寨及菲律賓等 7 國入境，大多為漁工或移工，皆持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，其中有 2 人打過 3 劑 BNT 疫苗，為突破性感染。

陳時中表示，從目前境外移入狀況來看，國際有新一波疫情起來，預估未來在國外染疫、採檢時陰時陽的情形將會變多，他坦言，對於本土疫情穩定、內需逐步開放是個威脅，因此，指揮中心呼籲民眾積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

明年元旦起，24 類場域從業人員須接種 COVID-19 疫苗兩劑，各地方政府紛紛祭出禮券獎勵提高施打率，根據疾管署統計，6 日接種 18.5 萬人次，全台累計接種 3268 萬 9219 人次，人口涵蓋率第 1 劑 78.23%、第 2 劑 61.34%，劑次人口比 139.61 (劑 / 每百人)，追打劑已有 9093 人施打。