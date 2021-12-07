台積電不打算自蓋電廠 何麗梅籲政府早日啟動碳權交易平台

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 歐亞業務資深副總經理何麗梅今 (7) 日表示，台灣再生能源供應量不足，台積電也沒有計畫自己蓋電廠，但相信台積電長期承諾購買再生能源，可帶動台灣相關產業發展，已看到這件事正在發生，並籲政府讓台灣早點有碳權交易平台。

何麗梅今天應邀出席國泰永續金融暨氣候變遷高峰線上論壇，分享台積電淨零目標排碳路徑規劃。

她指出，創辦人張忠謀 2010 年點出台積 ESG 願景宣言，就是社會要因台積存在而變得更好，董事長劉德音也在 2019 年選出聯合國永續指標 17 個當中，9 個與台積電有關的，並歸納為 5 大 ESG 面向，包括綠色製造、責任供應鏈、打造多元包容職場、人才培育、關懷弱勢。

何麗梅表示，由於業務持續增加，目前採購的綠電與節能作法，仍無法平衡碳排放，但台積電承諾 2025 年碳排放零增量，第二個目標為 2030 年降至 2020 年排放水準，並順此軌道持續前進，目標 2050 年達到淨零排放。

何麗梅指出，在達到淨零排放前，有非常多事情要做，包括在生產線提倡節能、削減溫室氣體，同時積極購買再生能源。

除朝淨零排放目標邁進外，何麗梅說，台積電也鼓勵供應鏈一起來做，包括碳權、碳抵減等措施，目前市場還在新階段，但相信會逐漸成熟。

何麗梅也認為，碳費是處罰，若持續排放就罰款，碳權則是鼓勵，兩種機制必須同時存在。