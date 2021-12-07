緯穎Q4營運將優Q3 馬來西亞自有組裝廠年底破土

雲端資料中心大廠緯穎 (6669-TW) 副董事長暨執行長今 (7) 日表示，供應鏈仍持續面臨缺料問題，但本季營運仍可優於第三季，展望明年，維持由供給面主導營運的看法，海外布局則有新進展，至於馬來西亞自有組裝廠，則預計年底正式破土動工。

洪麗甯今日出席 2021 遠見高峰會，會後面對媒體詢問，直言疫情加上新科技應用發酵，明年產業仍無法擺離缺料問題，明年第二季起雖然上游供給可望逐步緩解，但反應至下游預期仍要到明年下半年後，營運非需求問題，而是來自供給面。

緯穎今年營運也反映缺料影響，洪麗甯表示，現階段只要有貨、有料，符合客戶要求就可出貨，依目前客戶訂單、供需判斷，本季營運可望優於第三季。

海外布局方面，洪麗甯說，緯穎近年除中國既有生產基地，也擴大布局墨西哥、台灣等地，今年 7 月也通過在馬來西亞設立後端組裝廠，雖然相關進度受疫情影響，但確定將在 12 月 20 日破土興建，2022 年底完工、2023 年啟用規劃。

台灣廠區方面，洪麗甯指出，配合集團夥伴啟碁 (6285-TW) 南科新廠規劃，預期台灣廠區整頓將在明年下半年發生，已向相關單位排隊登記土地，為後續需求預作準備。

隨著 5G 企業專網應用持續發酵，洪麗甯表示，企業專網是目前各大企業積極努力發展的項目之一，緯穎也已拿到實驗執照，在自有工廠、機器進行場域試驗中，未來商用模式則還要看相關單位的釋照規劃。