台糖：肉品、沙拉油等民生用品 明年元宵前凍漲

受到原物料大漲影響，近來餐飲業陸續調漲售價，繼台酒宣布米酒、泡麵年前凍漲後，另一家國營事業台糖今 (7) 日也跟進表示，為了讓民眾安心過年，所有民生用商品至明年元宵節前，都不會調價，包括沙拉油、砂糖、肉品等，會持續關注民生，響應物價穩定。

繼台灣麥當勞上月底漲價後，另一家速食業者肯德基也從今天起調漲售價，平均調幅約 4.4%。台糖表示，長年配合政府穩定物價政策，儘管原料成本上揚，沙拉油、砂糖及肉品等民生用品零售價也未曾調漲，3 公升小包裝沙拉油維持每瓶 169 元，小包裝砂糖則是每公斤 36 元不變。

台糖指出，今年 11 月 12 日旗下 20 家蜜鄰便利超市率市場之先，於各商店入口顯眼處設置平價專區，提供多樣平價的民生用品供民眾選購，這項服務確定會持續至明年 2 月 15 日元宵節當天，並隨季節調整部分品項，以滿足民眾民生採購需求。

台糖強調，明年元宵節前，所有民生商品包含罐頭、沖調飲品、水餃、包子、火鍋餃、咖啡、捲心酥，以及小包裝冷凍豬肉等年節圍爐常備應景商品皆不會調漲，盼讓民眾過好年。

至於安心豚豬肉方面，台糖表示，無論是提供給機關學校即團膳的大包裝生鮮豬肉，以及民生用小包裝肉品及肉酥、貢丸或香腸等加工肉製品，其建議末端價格均維持不變。

全球正面臨巨大的通膨壓力，主計總處大幅上修今、明年 CPI 預測，今年第四季高達 2.77%，全年估 1.98%，瀕臨通膨警戒線邊緣，創 13 年新高；明年 CPI 預估值 1.61%。為了讓物價平穩下來，行政院已核定大宗物資降稅，包含機動調降小麥、牛肉、水泥及汽柴油等 4 項關稅及貨物稅，為期 4 個月。