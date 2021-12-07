百達-KY二大業務回穩 明年業績拚增20%

汽車零組件廠百達 - KY(2236-TW) 今 (7) 日召開法說會指出，今年切入服務型機器人市場後，成為營收成長另一新動能，加上車用晶片短缺壓力舒緩、設備需求成長，兩大業務動能轉強，力拚明年業績再成長 20%。

百達說明，第三季汽車產品占營收比重為 89%，設備約 9%，機車為 2%，隨著疫情趨緩，廠商資本支出回升，預估全年設備將維持 12-15%，而車用晶片短缺狀態逐漸趨緩後，也有利汽車產品出貨。

百達今年已新增嘉澤的設備訂單，百達估，明年設備業績占比將再攀升至 15-18%。

在電動車的布局上，百達透過 Magna(麥格納) 間接取得特斯拉訂單，目前整體占比不到 5%，看好未來的成長潛力。

百達目前主要客戶有 Faurecia、Akebono、Benteler 和 Magna，其中 Faurecia 占比達 35%，而 Benteler 和 Magna 合計為 15%，與核心客戶正共同開發電動車項目，並於歐洲主要基地匈牙利發展雨刷連桿、電動自行車等項目。

另一方面，百達今年積極切入服務型機器人市場，預估明年占營收比重可望達 5-7%，目標 3-5 年達 15%。

百達強調，受疫情影響，外籍勞動人員不易移動，加上新加坡老年人口占比逐漸攀升，看好機器人需求將强勁增長 34%，至 2025 年規模將達到 2485 億美元。

百達目前已獲新加坡與香港政府、企業的批量訂單，例如，知名保全公司一次下訂 40 台，未來銷售動能可期。