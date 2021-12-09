〈陸港盤後〉科技吹號角 恒指連三紅 上漲1.1%

美股再漲，帶動周四 (9 日)A 股三大指數多數開高，創業板指雖然早盤一度回檔，不過在上證、深證開高後直線走揚，創業板指隨後止跌反彈急升，三大指數終場再度收在相對高點。

市場對 Omicron 的擔憂減輕，資金瘋狂追逐風險性資產，在人民幣升至三年新高後，A 股同樣受到激勵。

盤面上，白酒、家電、醫美等消費類股勁揚，主要受到中共中央政治局會議指稱要加強內需所致。另一方面今年表現相對弱勢的證券、銀行等類股也出現反彈。惟近期表現最為亮眼的，鈉離子電池、特高壓類股則是出現獲利了結賣壓。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.26 兆元，較前一個交易日大增人民幣 1625 億元，連續第 35 個交易日成交金額破兆。

港股方面，在美股、A 股走強的帶領下，港股延續近期反彈走勢，而科技類股再度扮演起領頭羊的角色，支撐恒指、恒科技一路保持在高檔震盪，恒科指更順利站上 6000 點大關。

前一個交易日重挫的阿里巴巴 (9988-HK) 今日出現反彈，股價上漲 2.5%。網科股除了網易下滑外，其餘個股均收高，百度 (9888-HK)上漲 1.3%、騰訊 (700-HK)上揚 1.1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.98%，報 3673.04 點；科創 50 指數上揚 1.35%，報 1434.52 點；深證成指上漲 1.23%，報 15147.87 點；創業板指收高 1.01%，報 3459.32 點。

恒生指數上漲 1.08%，報 24254.86 點、恒生科技指數勁揚 2.23%，報 6103.16 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 216.56 億元，其中滬股通買超人民幣 115.91 億元，深股通買超人民幣 100.65 億元。

法人觀點

粵開證券認為，跨年行情將悄悄進行中，建議投資人把握兩核心：一是大消費類股低接的機會，具有品牌優勢的企業有望率先受惠。第二則是景氣前景佳的成長股。受惠長期政策支持、景氣展望佳，及流動性寬鬆，投資人可持續留意高階製造族群，但要留意近期相關個股漲幅過高所出現的回檔。



