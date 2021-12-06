美律11月營收44.68億元近一年高 前11月324億元年增6%

電聲元件廠今 (6) 日同步公告營收，美律 (2439-TW) 受惠耳機、手機揚聲器放量，11 月營收 44.68 億元，創近一年高點，月增 22.12%、年減 2.21%；累計前 11 月營收 324.97 億元，年增 6.53%；致伸 (4915-TW) 則受到缺料影響，11 月營收雙減。

美律認為，年底為傳統消費性旺季，不只終端需求強勁，客戶庫存水位也低，帶動訂單增加，雖然持續受到缺料、塞港、缺櫃等因素影響，出貨被迫遞延，不過預期第四季營收、獲利都將優於第三季。

各產品線來看，美律揚聲器第四季營收比重將小幅成長至 27%、耳機比重約 67%，此外，隨著稼動率提升，估本季毛利率有望持平第三季或小幅增加。

致伸 11 月營收則達 68.11 億元，月減 0.96%、年減 3.6%；累計前 11 月營收 649.65 億元，年增 4.24%，預期隨著零組件缺料緩解，本季營收將登今年新高，全年獲利同看增。

展望本季各產品線，致伸表示，車用 ADAS 相機模組需求維持正成長，並持續調降手機相機模組營收比重，另外，智慧介面裝置受惠電腦、電競需求，營收將維持年增雙位數；新事業營收比重穩定增長。

此外，隨著疫情趨緩返回辦公室，印表機及多功能事務機本季拉貨動能強勁，呈現年成長；警用相機也擺脫今年上半年緩慢成長態勢，第四季營收將大幅優於去年。

展望明年，致伸表示，新事業營收比重將進一步擴大，其中，主要客戶特斯拉除了維持高成長外，也取得不同生產工廠新專案，營收年增幅可期；Rivian 等其他電動車廠客戶也將會開始貢獻營收。