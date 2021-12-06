〈台股盤後〉航運領軍多頭 量縮小跌收17688點守住月線

台股今 (6) 日在權值股王台積電 (2330-TW) 領跌下，早盤指數失守 17600 點關卡，所幸在傳產、金融、面板、IC 設計等族群支撐下，推升指數開低走高，但終場仍小跌 8.93 點收在 17688.21 點，成功守住月線，成交量萎縮至 2953 億元。

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今天上市掛牌如預期上演蜜月行情，終場上漲 收在，但包括台積電、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值股走弱，削弱大盤指數上攻力道。

航運族群今天表現相對亮眼，貨櫃三雄萬海 (2615-TW) 勁揚逾 6%，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 在買盤挹注下也分別有 3% 到 4% 的漲幅，航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 股價同樣上漲作收，終場分別上漲

面板族群與 IC 設計今天表現也相對抗跌，面板雙虎友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 守住平盤之上；IC 設計族群中陞達科技 (4945-TW) 與普誠 (6129-TW) 漲停關門，合邦 (6103-TW)、凱鈺 (5468-TW) 與類比科 (3438-TW) 同樣是買盤追捧重點。

水泥族群中，指標個股台泥 (1101-TW) 終場上漲近 2%，東泥 (1110-TW)、亞泥 (1102-TW)、嘉泥 (1103-TW) 也在平盤之上。

另外，金融股中，包括新光金 (2888-TW)、開發金 (2883-TW)、聯邦銀 (2838-TW)、台新金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 與永豐金 (2890-TW) 全在平盤之上。

整體而言，雖有美股下挫壓力，但台股今天表現相對抗跌，在傳產與電子力撐下，指數仍成功守住 17600 點月線關卡，但成交量低於 3000 億元，顯示市場追價意願有限，在 Omicron 變種病毒威脅與聯準會縮表壓力下，仍須提防資金撤出導致股市拉回壓力，短線勿輕易追高。

