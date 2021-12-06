台股跌幅收斂守住17600點 三大法人賣超88.64億元 外資終止連3買

台股今 (6) 日早盤遇亂流，一度下跌逾百點，摜破 17600 點，晶圓雙雄壓盤，電子股互有漲跌，不過，航運股人氣高漲，搭配傳產、金融走堅，帶動指數跌幅收斂，終場小跌 8 點，收在 17688 點，月線失而復得。三大法人同站賣方，合計賣超 88.64 億元。

加權指數今天成交值不足 3000 億元。觀察法人資金變動情形，外資賣超 78.5 億元，終止連續 3 個交易日買超；投信轉為賣超 1.38 億元；自營商賣超 8.72 億元。三大法人合計賣超 88.64 億元。

台積電今天股價震盪走跌，終場下挫逾 1%，收 600 元；聯電同步回檔下挫 1.4%，收 67.3 元；鴻海 11 月營收重返 6000 億元，月增 12.9%，激勵股價漲逾 1%，收 106.5 元；聯發科領軍 IC 設計股走強，漲逾 2%，收在全場最高 1085 元，瑞昱、聯詠漲勢也相當凌厲；不過，日月光投控、矽力 - KY、國巨等電子股賣壓偏重，約下跌 1-3%。

資金回流航運股，市場看好遠洋線、近洋線市場農曆年前無淡季，在量、價齊揚下，第四季營運可期，貨櫃三雄今天股價齊揚，長榮大漲逾 5%，站上 140 元之上，為 8 月底以來新高，陽明、萬海分別勁揚 3%、7%；散裝航運股新興、裕民、台航、中航以及航空雙雄也有 2-4% 的漲幅。整體運輸類股指數大漲 4.5%，成交值占大盤比重 26%。