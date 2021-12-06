〈國票金娶安泰銀〉隆力表態支持併購 批耐斯集團施壓威脅濫訴

國票金 (2889-TW) 大股東耐斯集團針對國票金及安泰銀 (2849-TW) 股份轉換合併案掀起法律戰，身為安泰銀大股東的私募股權基金隆力集團今 (6) 日首度發表聲明強調，全力支持此交易案，批國票金少數股東 (耐斯集團) 施壓威脅濫訴，呼籲其尊重多數股東民主決議，讓主管機關在不受干擾情況下審核此案。

隆力集團指出，國票金及安泰銀股東臨時會表決皆依法以正當程序進行，並以遠高於法律規定特別決議門檻甚多的表決票通過議案。此交易案已經國票金與安泰銀股臨會以特別決議背書並支持，將以此為基礎，繼續往前推進並向主管機關金管會申請核准。

隆力集團表示，投資安泰銀已達 14 年，已超越一般私募基金投資年限，希望透過此交易達成全面退場，進而讓國票金和安泰銀組成全新、體質健全且定位明確的金融機構，為台灣的金融體系做出貢獻，並在台灣金融體系寫下一個里程碑。

隆力集團強調，身為安泰銀大股東，將全力支持與國票金合併案，並指出國票金少數股東以私人利益為出發點，試圖透過否定股東會決議正當性、威脅提起濫訴，甚至對包括金管會在內的各方施加不正當的政治和媒體壓力，以拖延或阻止此交易案。

有鑑於此，隆力集團表示，將採取一切必要適當行動，以避免因少數特定人試圖破壞此次交易的不當行為而侵害多數股東權利，並將全力捍衛股東民主決議結果，呼籲應尊重股東民主決議，讓主管機關在不受干擾情況下審核此案。