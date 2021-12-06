2022年永續浪潮方興未艾 綠色商機無限

自 2015 年《巴黎協定》開始設定將全球升溫控制在 2°C 內的目標，政府與企業對碳排放的承諾也逐漸成長，全球已有超過 60％的政府對在 2050 年前達到零碳排目標做出承諾。施羅德亞太永續策略主管 Mervyn Tang 分析，全球必須在 20～30 年內扭轉幾世紀以來的碳排放量，這將替產業和經濟帶來重大變革，綠色相關商機也會應運而生。

零碳排的動能加速，分析風險也就更加重要。對此，施羅德投資集團已經將氣候變化因子整合至投資分析當中，以一系列專有的投資工具評估氣候與 ESG 的風險，從中尋找因為避免碳排而衍生的綠色投資機會。除此之外，施羅德亦承諾加入改善氣候變化的行列，不但成為零碳排資產管理組織行動的創辦成員之一，更持續監督每筆投資的企業，作為持續參與企業重要永續議題的一環。

零碳排動能加速 分析風險益發重要

政府與企業對碳排放的承諾自《巴黎協定》之後快速成長，目前全球已有超過 60％的政府承諾在 2050 年前達到零碳排，「而這些做出承諾的國家，GDP 佔了全球約三分之二。」Mervyn Tang 補充。

然而，根據施羅德追蹤氣候行動的規模與速度的氣候變化儀表板，目前整體隱含氣溫上升的幅度仍高達攝氏 3.4 度，顯示全球的減碳腳步需要加快。而必須在 20～30 年扭轉幾世紀以來碳排放量的企圖，將會替產業和經濟帶來重大變革；以金融市場來說，相對報酬將會重新大洗牌，部分國家的絕對報酬更會大幅減少 (見下圖)，綠色商機就在轉型的過程中應運而生。

圖：氣候變化將帶來相對報酬的大洗牌

資料來源：劍橋計量經濟、施羅德，統計至 2021 年 1 月。

Mervyn Tang 分析，各國的減碳政策會帶來投資，但從現在至 2030 年或是 2030 年～2050 年的投資機會，將會因科技的進展而有所不同。目前的綠色商機在於受到政府政策影響的產業以及能實現轉型的技術，所以像是發電、工業、運輸、建築等產業，以及氫能、碳捕捉、電氣化等技術就值得關注。

而要在洶湧的永續浪潮中，找到對的綠色投資標的，就更需要獨特的分析工具。以施羅德為例，研發出一系列工具評估氣候與 ESG 風險。其中一項重要工具為 SustainEx，它透過 ESG 因子，量化企業營運可能產生的正面或負面社會影響力。Mervyn Tang 表示，如果施羅德團隊研究出的社會與環境影響因子都具體成為財務成本，「上市公司替股東創造出的 4.1 兆美元利潤將下降 55％至 1.9 兆美元，有三分之一的企業都會變得虧損。」另外一項工具是碳風險價值模式，它評估碳價大幅上漲對公司成本結構、價格、銷量和現金流的影響。「根據目前碳風險價值模式的評估，碳價將從現在的每噸 5 美元上漲到 100 美元，這將造成全球企業失去 2 成的現金流。」

除了在投資流程當中整合 ESG，施羅德更從自己做起，承諾改善氣候變化。

施羅德承諾零碳排 也期許投資企業跟進

雖然在零碳排的路上，各國政府已經展開行動，但企業和資產管理者的腳步還是稍嫌不足。Mervyn Tang 指出，目前對零碳排做出承諾的企業比例低於 20％，而資產管理者更是不到 10％，施羅德就是少數承諾在 2050 年達成零碳排目標的企業之一。

2020 年 12 月施羅德成為零碳排資產管理組織行動的創辦成員之一，承諾與客戶合作實現脫碳目標，並在今年 11 月中設定階段性目標，同時每五年檢視一次階段性目標，以讓管理的資產最終達到 100％零碳排。施羅德也是第一批加入科學基礎減量目標的資產管理公司，設定符合《巴黎協定》的減碳目標，每年並提出相關進度報告。

資產管理公司扮演一個重要角色是，鼓勵企業與其他利益關係人規劃且執行轉型至零碳排，施羅德持續參與企業重要的永續議題，監督企業之外也積極影響每筆投資的企業。「藉由參與企業，可以進一步幫助他們為轉型和變革做好準備。」Mervyn Tang 說。

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