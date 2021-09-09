信用卡7月狂刷3354億元史上次高 中信銀貢獻近700億元

疫情讓今 (2021) 年所得稅延長繳稅期，在刷卡繳稅遞延效應帶動下，信用卡 7 月刷出 3354 億元，創史上次高，其中，中國信託數十年來穩居國內綜所稅刷卡繳稅龍頭，日前該行公布今年綜所稅刷卡繳稅 380 億元，不但創下史上新高，還較去年大增 13%，也推升中國信託 7 月總刷卡額貢獻近 700 億元。

金管會今 (9) 日公布最新信用卡現況統計，截至 7 月底止，計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5134 萬張，略高於上月底的 5120 萬張，總有效卡數約 3310 萬張，則比上月底的 3318 萬張略減。

信用卡 7 月簽帳金額約 3354 億元，為史上次高，僅次於去年 7 月的 3626.3 億元，較上月份的 2153 億元、大增 1201 億元。

銀行局副局長林志吉說明，7 月之所以刷出如此大金額，主要是今年繳交所得稅因為受疫情影響延到 6 月底，繳稅遞延的入帳會記在 7 月份，因此簽帳金額大幅增加，光是統計前幾大較大發卡行的繳稅簽帳就增加 1089 億元。

以個別銀行 7 月整體簽帳金額來看，中國信託就刷了 699.8 億元，占比超過 2 成，遠高於第二、三名玉山銀的 536 億元、國泰世華銀的 471 億元。

今年累計前 7 月信用卡簽帳金額已達 1 兆 7731 億元，略高於去年同期的 1 兆 7403 億元，年增 1.78%，林志吉表示，簽帳金額還較去年成長主要是疫情干擾效應還沒完全顯現出來，因為本土疫情 5 月中旬才開始。但如果只看 7 月單月就可發現，比起去年同期衰退 7%，便是因為今年疫情嚴重所致。