雙11剁手族照過來 四大信用卡最高回饋皆逾20%

網購族最期待的雙 11 購物節即將登場，各銀行紛紛祭出信用卡優惠，大搶「剁手黨」荷包，其中不乏超過 20% 高回饋，包括：國泰世華銀 CUBE 卡最高 21%、兆豐 e 秒刷鈦金卡最高 23%、第一銀行最高 27%、國泰世華蝦皮購物聯名卡最高回饋 30%。

年底各大電商強勢登場雙 11 購物節，據資策會 MIC 調查顯示，消費者青睞的雙 11 購物平台依序為蝦皮購物 (45.9%)、momo(30.9%)、PChome(30%)、Yahoo(22%) 與淘寶 / 天貓 (12.3%)。

而促銷手法則以免運最為吸引消費者，占比達 58%；其次為銀行信用卡優惠，也有 40.8%。

Money101 表示，兆豐銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行、聯邦銀行、華南銀行、台新銀行等，也紛紛祭出網購刷卡促銷活動，於雙 11 刷卡滿額加碼最高都有超過 10% 的回饋率。

第一銀行攜手 momo 購物網、PChome、東森購物、Yahoo 奇摩與生活市集等 15 大電商推出最高 25％刷卡金回饋活動，另搭配 iLeo 信用卡指定網購加碼 2%，回饋率高達 27%。

其中，兆豐銀行釋出 momo 購物網、PChome、蝦皮購物、Yahoo 奇摩購物中心與東森購物，各種門檻的單筆分期回饋，像是 momo 單筆分期滿 8000 元送 650 元、滿 3 萬元贈 2500 元、滿 11111 元可有 2,222 元，回饋率相當於 20%，若再搭配兆豐 e 秒刷國內網購最高 3% 回饋，民眾等於可以抱回高達 23% 回饋。

蝦皮購物「11.11 最強購物節」刷國泰世華蝦皮購物聯名卡優惠大放送，單筆或分期消費滿 NT12,000 元，最高可享 30% 回饋；至於國泰世華 CUBE 卡，在 11/11 當日，持 CUBE 卡並切換「玩數位」權益方案，在 PChome 線上購物的家電館與筆電館消費，獨享 11% 回饋無上限，於雙 11 當天使用，跨平台消費滿 20 萬元還有 1 萬元刷卡金入袋，加總回饋 21%。