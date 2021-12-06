茂林今年可望賺進一股本 明年新品挹注再優今年

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (6) 日召開法說會，董事長李滿祥表示，在客戶拉貨動能回溫下，今年營運符合預期，並預告茂林在 OLED、Mini/MicroLED 等導光產品上不會缺席，明年將推新產品，樂觀明年營運將再優於今年，法人估，茂林今年可望賺進一股本。

李滿祥表示，今年營運雖然受疫情、運輸、長短料、缺工、限電等因素干擾下，但前三季營運仍符合預期，預期第四季也可望持一定水準，正持續與客戶進行明年度產品、技術開發中，也預告明年將有新品推出。

對於新品應用領域，李滿祥指出，包含這幾年積極深耕的車用情境燈、電子書 (E-paper) 等都是方向之一，導光應用在 OLED、Mini/MicroLED 等光源上，都可發展相應產品，展望明年，看好 IT、穿戴、消費、顯示器電視等四大產品線都將保持成長，新應用則預計明年下半年發酵。

茂林總經理蔡宗霖補充，依目前訂單來看，明年各產品線比重變化不大，茂林今年第三季 IT 產品占比達 77% 最高，穿戴、消費產品則各占約 10%、9%，電視顯示器則維持 4-5%。

缺料方面，蔡宗霖指出，供應鏈缺料狀況延續，但對茂林訂單影響有限，僅客戶每月拉貨時程受長短料影響，也將持續強化既有產線自動化、智能化，估明年資本支出將達約 3 億元，較今年約 2.5 億元微增。