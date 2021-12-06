台積電、中美晶、鴻海、華新麗華集團下的奇兵

美國公布 10 月 PCE 為 30 年高點，和 CPI 不同的是，此數字由於房租比重較小，故更能真實反映通膨，物價持續長大，聯準會頭抱著燒，於是偏鴿的都停下來了，11 月會議紀錄支持加速縮債，並對明年升息採更開放態度、加上凜冬來臨，糾纏不休的新冠病毒再變種，歐洲開始告急，台股跌破月線力拚再站回！



依照歷年經驗，聯準會四次的升息循環中，只有二年股市下跌，只要經濟成長力道夠，無基之漲將變成有基之升，變種病毒雖可怕，但人類也與之共存兩年，台股上漲皆無量，空頭訊號未出現，壓回籌碼重新洗牌又形成另一次機會。台股第一季有元月行情、第二季有股東會行情、第三季為電子旺季，而到了第四季則有作帳行情，作帳分為兩種，投信作帳及集團作帳，外資和投信不同，都做較中長線佈局，投信績效以季結算。

台灣集團約有近百家，觀察台塑 (1301-TW) 旗下的南亞科 (2408-TW)、南電(8046-TW)，威盛(2388-TW) 集團旗下的宏達電 (2498-TW)、威鋒(6756-TW)，對比永豐餘(1907-TW) 集團的華紙 (1905-TW) 及永豐金(1907-TW)，似乎可以發現主力集中在電子及金融，當然集團股未必個個大漲，但有了集團資源加持，自然對於整體營運有加分作用，那麼有哪些集團股中有奇兵？我們可以來檢視一番。

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