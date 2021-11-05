〈台塑四寶業績發表〉台塑看好Q4獲利將創高 南亞、台化同步上調展望

台塑四寶今 (5) 日公布 10 月營收，其中台塑、南亞雙創新高。展望本季，台塑看好，單季獲利有機會創新高，南亞、台化則同步上調營收展望，南亞預期營收有機會轉為成長，台化則認為成長幅度將增加。

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，對第四季展望維持先前看法，由於歲修廠數減少，產銷量增加，價量齊揚下，營收與本業獲利都將較第三季成長，且第四季獲利有機會創單季新高，可達成今年賺超過一個股本的目標。

不過，林健男也再強調，全球經濟前景還有變數，包括疫情後續發展，能源危機引發的全球通膨，及美國塞港、貨運延遲等影響供應鏈瓶頸是否紓解。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭指出，第三季營收創高，原先預估第四季將持平或略減，但因中國限電政策執行較緩和，影響較預期降低，且油價維持高檔，乙二醇價格上揚、丁二醇市況熱絡，預估第四季營收可望持平或略增。

台化 (1326-TW) 董事長洪福源表示，第四季營收可望成長，增幅比上個月預估的還大；他強調，對第四季及明年市況，原油及其他能源價格高漲、供應鏈不順、疫情等因素仍存在，面對通貨膨脹必須有所準備與因應。

對於油價走勢，台塑化 (6505-TW) 總經理曹明指出，市場預期 12 月 OPEC 產量保持每日增產 40 萬桶情況下，年底原油供需缺口約每日 200 萬桶，庫存可持續被去化，油價也可望保持穩健走勢，但伊朗宣布 11 月底將重啟核協議談判，將使油價上檔承壓。