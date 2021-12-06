筆電鍵盤出貨增溫 群光11月營收103億元創高 年增逾2成

群光 (2385-TW) 受惠商用筆電、背光筆電鍵盤拉貨強勁，11 月營收 103 億元，首度破百億元、創新高，月增 9%、年增 23%；累計前 11 月營收 976 億元，年增 12.5%。

群光表示，過往 11 月已過拉貨高峰期，但今年客戶需求強勁，尤其商用筆電訂單能見度高，大幅推升背光筆電鍵盤出貨，另外，影像產品第三季受限半導體 IC 嚴重缺貨，客戶需求往後遞延，本季出貨明顯增強。

法人預期，筆電需求仍居高不下，加上農曆春節即將到來，客戶加緊提前至本季底拉貨，有望推升整體第四季營收持續成長，且連續兩季營收創下新高，全年營收千億元目標有望達陣、年增雙位數，獲利同創高。

其中，群光影像產品包括智慧家庭影像產品、車用駕駛監測系統 (Driver Monitor System)、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡等，估本季業績季增雙位數。

展望明年，群光表示，筆電需求尚無法滿足，新冠變種病毒再起將續推升筆電需求，加上部分影像產品訂單因缺料遞延至明年出貨，以及各新品陸續上市，樂觀看待明年營收正向成長。

股利政策方面，群光指出，隨著獲利有機會創高，現金配息率有機會至少 7 成，殖利率也有機會大幅超越過去五年水準。