〈陸港盤後〉美股漲 白酒衝 上證站回3600點 收高1.2%

美股再度反彈，激勵周三（8 日）A 股三大指數開高後持續走高，三大指數終場幾乎收在最高點。

中共中央政治局針對明年經濟下指導棋，重視內需發展，而今年表現疲弱的白酒股應聲反彈，貴州茅台重返每股 2000 元人民幣之上，股價勁揚 4.5%，老白干酒，瀘州老窖、五糧液等相關個股也紛紛飆升。

除了白酒類股領漲外，造船、能源、原物料等類股漲幅相對領先。此外，今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.1 兆元，較前一個交易日減少約 1000 億人民幣，已連續第 34 個交易日成交金額破兆。

港股方面，在前一個交易日大漲後，今日港股表現相對冷靜，恒指在開高後在平盤附近來回整理，阿里巴巴 (9988-HK) 回檔重挫逾 5%，是限制恒指、恒科指漲幅的主要因素。

盤面上，煤炭、零售、汽車、公共事業等族群表現強勢，成為支撐恒指的主力。

科技股中，電子製造族群表現最為強勢，比亞迪電子 (285-HK) 大漲 6%、舜宇光學 (2382-HK) 勁揚 4%。網科族群雖然漲多於跌，但阿里巴巴的弱勢仍影響不少網科股漲幅，騰訊 (700-HK) 上揚 0.4%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 上漲 1.1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.18%，報 3637.57 點；科創 50 指數上揚 1.87%，報 1415.37 點；深證成指上漲 1.82%，報 14964.46 點；創業板指收紅 1.66%，報 3424.7 點。

恒生指數小漲 13 點，報 23996.87 點、恒生科技指數小漲近 2 點，報 5970.23 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 96.85 億元，其中滬股通買超人民幣 37.89 億元，深股通買超人民幣 58.96 億元。

法人觀點

安信證券認為，未來政府政策導向趨向寬鬆，政策的大方向預計將是，財政政策領頭、貨幣政策「以我為主」更加靈活、信貸釋放穩總量重結構。此外，11 月金融數據的內容也可望進一步確定經濟刺激政策的預期。較高的風險偏好和寬鬆的政策空間將給予投資人很好佈局新年的機會。

