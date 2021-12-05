〈美元保單投資術〉美金便宜催出美元保單買氣 兩風險解套有撇步

美元保單今 (2021) 年熱賣，但是瘋搶美元保單前，要知道有提前解約、匯損兩大風險，目前新台幣兌美元屬於匯率相對低點，民眾趁此分批布局美元，就可以分散買在高點的損失，未來領取保險金或是解約領回保價金，可選擇美國升息後、美元指數反轉向上，甚至有助賺匯差。

美元保單前三季新契約保費 157.95 億美元、年增達 27%，成長幅度較前 8 月的 22% 擴大；其中，投資型美元保單更大賣 76.59 億美元，年增率高達 1.42 倍。

目前台幣保單的預定利率已低無可低，相較於美元保單的預定利率尚有 1.75%~2.02%，等於是用相同的資金成本，可以投保更高保障，若為了退休後的年金需求，亦能發揮較優的複利效果。再加上美國目前已朝縮減購債方向前進，市場不排除明年升息的可能，屆時國際資金潮可能會重返美國，美元有可能由弱轉強，因此讓美元保單超搶手。

不過，投保美元儲蓄險也有 2 風險需要注意，首先是提前解約恐怕無法全數領回所繳保費，二是外幣保單需要承擔匯損風險。

公勝保經副總孫羚沄說明，投保美元保單並不算是一種投資，而是資產配置的一環，保險商品有流動性的限制，在繳費期間若遇到收入中斷風險時，較無法滿足全數變現的資金需求。另外，美元保單無論是保費或是保險公司給付的增值回饋金、保險金，都是以美元給付，投保美元保單要考量能否承受美元匯率的長期波動，不過目前新台幣兌美元屬於匯率相對低點，反而是有機會享有美國升息後、美元指數反轉向上的匯兌收益。

此外，要怎麼選美元保單也是有學問的，公勝財顧財務顧問施致瑋建議，民眾若有興趣布局美元保單，可依預算、投保目的，來決定選擇保障類型或是理財型的美元保單，不同年紀的民眾投保規劃大不同，兼顧壽險保障、資產增值，甚至是世代傳承，各有合適的商品。

施致瑋指出，例如美元分紅保單就非常適合年輕族群，因為美元分紅保單雖前 6 年不分紅，但後續帳戶價值累積速度較一般儲蓄型商品快。以 24 歲男性為例，年繳 1 萬美元繳 6 年，在 65 歲退休時有 21 萬 7500 美金，若解約後放入配息 6% 的投資標的，每月約可有 1000 多美元的被動收入。

對於年輕族群而言，分紅保單不僅能轉嫁風險，長年累積還可以做為未來的退休保障。

而針對中高齡族群，美元分紅保單則因為有保單保障倍數高的優點，建議作為預留稅源的工具。但若是希望存退休金，則會建議選擇 6 年期利變型保單，可以達到保本快速、變現快速的優點。