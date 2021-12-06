【袁志峰專欄】港股築底，長線買入

今日推介 - 石藥集團 (1093), 上日收市 $8.40

1) 股市前景

周五港股表現分化，藍籌股上升股份數量倍於下跌股份，恒指基本持平，受隔晚在美國上市的中概股急跌影響，恒生科指顯著受壓，大型科技股領跌，阿里 (9988) 及嗶哩嗶哩 (9626) 創上市新低。港股通南向資金連續 8 日淨買入，為 5 月以來最長淨買入，主要吸納非科技股。

新冠變種病毒擴散，叠加美聯儲暗示將加快縮減買債規模，美股上周極為波動，標指及納指分別下跌 1.2% 及 2.6%，後者從歷史高位累跌 7.0%。若美股持續下滑，將會打擊港股投資者信心。

美國證監會新規增加美國上市的中概股退市風險，周五中概股再遭恐慌性拋售，阿里、京東、網易及百度跌 7%-8%，估計恒生科指短期內創歷史新低。國務院總理李克強周五言論顯示中國的宏觀政策將有積極改變。筆者認為港股現水平已有長線投資價值，可分段買入。

今天推介是石藥集團 (1093) — 主要從事成藥及原料藥生産及銷售，去年收入及盈利同比增長 13% 及 39%。今年首 9 個月，收入及盈利達 206.4 億元 (人民幣 · 下同) 及 43.3 億元，同比增長 7% 及 23%。股價從 6 月初高位 12.68 元已下跌 34%，應已消化盈利增長放緩的因素。上周二至五，公司以每股平均價 8.157 元合共回購 7,189 萬元股份，為 2018 年後首次回購股份，反映管理層認為現價低估。現價對應 2020 年度市盈率 16.4 倍，估值吸引。建議買入，目標價 9.5 元，止損價 8.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 114 點，隨即急瀉，早段最多跌 337 點才反彈，午後曾倒升 14 點，收報 23766 點，跌 22 點或 0.1%。成交額按日增 12% 至 1659 億元，主要受恒指成份股變動所致。11 月份日均成交額 1315 億元。港股通南向資金淨買入約 34 億元，包括淨買入 9 億元美團 (3690)、5 億元中國電力 (2380) 及 5 億元快手 (1024) 股份。12 月以來淨買入 64 億元，11 月淨賣出 48 億元。全周計，恒指跌 1.3%。

藍籌股 43 升 20 跌 1 持平，成份股數目增至 64 隻。海底撈 (6862)、港交所 (388) 及中生製藥 (1177) 升逾 7%、4% 及 3%，為升幅最大藍籌。石藥集團 (1093)、舜宇光學 (2382) 及創科實業 (669) 升逾 2%。中石油 (857)、中石化 (386) 及匯豐 (5) 升 2%。工行 (1398) 及建行 (939) 升逾 1%。京東 (9618) 及網易 (9999) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大藍籌。阿里 (9988)、騰訊 (700)、美團 (3690) 及比亞迪 (1211) 跌逾 2%。友邦保險 (1299) 及李寧 (2331) 跌近 2%。

恒生科指跌 1.5%，收報 5925 點，成份股 12 升 18 跌，大型科技股領跌。嗶哩嗶哩 (9626)、京東 (9618) 及網易 (9999) 跌逾 7%、5% 及 4%，為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 跌 4%。快手 (1024) 及明源雲 (909) 跌逾 3%。百度 (9888) 及 ASM 太平洋 (522) 跌逾 2%。平安好醫生 (1833) 及聯想 (992) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 漲逾 2% 及 1%。全周計，恒生科指跌 3.7%。

板塊方面，大型科技股，電動車及半導體股下跌，跌幅居前。小鵬汽車 (9868) 及理想汽車 (2015) 跌逾 6% 及 5%。比亞迪 (1211) 及長城汽車 (2333) 跌逾 2%。

港口、風電、電力設備、火電、煤炭、餐飲、航空、航運、醫藥及線上醫療股上升，漲幅居前。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 升 17% 及 10%。大唐新能源 (1797) 漲逾 8%，龍源電力 (916) 及新天綠色能源 (956) 漲 5%。東方電氣 (1072) 漲逾 8%，上海電氣 (2727) 及哈爾濠電氣 (1133) 升 3%-4%。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升 5%-8%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升 5%-7%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升逾 7% 及 3%。中國 3 大航空股升 3%-6%。太平洋航運 (2343) 及中遠海控 (1919) 升逾 5% 及 2%。

周五上証指小幅平開，早段窄幅震盪，中段穩步上揚，午後最多曾升 1.0%，收報 3607.43 點，升 0.9%。深証成指升 0.9%，科創 50 指數升 1.1%。滬深兩市總成交約 11400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 100 億元。滬深股通北向資金淨買入約 92 億元，12 月以來淨買入 152 億元，11 月淨買入 185 億元。全周計，上証指數升 1.2%，深証成指升 0.8%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國務院總理李克強周五與國際貨幣基金組織總幹事格奧爾基耶娃進行視像會面，中央電視台報道，李克強在會上提到將適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，市場預期降準行動將在短期內發生。(信報)

美國證交會（SEC）正式落實《外國公司問責法》最終修正定稿，要求海外上市公司符合審計規定，中概股被除牌的風險增加。(信報)

美國勞工部公布，11 月非農業職位僅增 21 萬個，是今年最少，遠低過預期的 55 萬個，之前兩個月的數字則向上修訂；期內失業率下降 0.4 個百分點至 4.2%，低過預期的 4.5%。(信報)

4) 個股訊息

中國恒大 (3333) 周五晚公布，收到要求該公司履行一項金額為 2.6 億美元擔保義務的通知，並表明在恒大未能履行擔保或其他財務責任的情況下，可能導致債權人要求債務加速到期。廣東省政府隨後公告，對此事高度關注，已即晚約談恒大主席許家印。(信報)



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