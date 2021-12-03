〈能源盤後〉OPEC+持續現行增產政策 運籌帷幄安撫多頭 原油逆轉收高

週三 (1 日) 交易，原油期貨價格逆轉收高，儘管 omicron 變種病毒出現，令市場擔憂原油需求，但 OPEC + 週四會議仍決定展延現行生產政策，明年 1 月增加產量 40 萬桶 / 日。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「市場對需求的擔憂已升溫，原油多頭最不想聽到的就是 OPEC + 再次展延現行政策，一些人預期 1 月僅稍微增產或根本不增產，但事與願違。」

「因此，OPEC + 將為全球供應增添更多石油，從而在需求預計下降之際，完全消除供應短缺的威脅。」

OPEC+ 的聲明表示，「會議仍在進行中，等待疫情有進一步發展，繼續密切關注市場，在需要時立即做出調整。」

CIBC 私人財富公司高階能源交易員 Rebecca Babin 表示：「油價從盤中低點回升，因為市場意識到這一決定實際上非常精明，證明 OPEC + 是棋手而不是棋子。」

「在面臨價格下跌 20% 之際，OPEC + 藉著繼續推進增產，從根本上消除了來自美國和其他消費國的政治壓力。」

「第二點，OPEC + 其實沒有義務要真的落實這些增產，過去 6 個月來，OPEC + 也還沒實現其宣布的任何增產目標，這讓市場處於緊繃。」Babin 說。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 93 美分或 1.4%，收每桶 66.50 美元，盤中低點達 62.43 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 80 美分或近 1.2%，收每桶 69.67 美元。

本週迄今，WTI 原油價格跌逾 1%，係因原油需求與近期 OPEC + 的策略持續令市場擔憂，削弱了價值。11 月原油期貨價格大幅收低，創下自 2020 年 3 月以降單月最大跌幅，WTI 單月跌近 21%、Brent 原油挫逾 16%。

Brandes 投資夥伴公司投資主管 Chris Duncan 表示：「如果 omicron 真的衝擊到需求，我們也不會預期這衝擊力會像 2020 年油價崩潰那樣災難性。OPEC + 肯定會更快速地做出減產反應。」

「2020 年時，供應成長的浪潮加上 OPEC 低估疫情對需求的衝擊，導致當時油價嚴重崩潰，但這種情況不太可能重演。」

變種病毒 omicron 來襲，市場擔心各國可能實施新防疫限制，挫傷對能源產品的胃口。

Rystad Energy 週四報告估計：「如果新冠變種病毒 omicron 引發更多封鎖或限制，恐令全球石油市場需求在 2022 年第一季減少高達 290 萬桶 / 日，即整體預期的需求量自 9570 萬桶 / 日下降至 9860 萬桶 / 日。 」

Rystad Energy 預估，如果 omicron 病毒快速傳播，引起新冠病例增加與政府重啟封鎖措施，單就今年 12 月石油需求可能自預期的 9910 萬桶 / 日降至 9780 萬桶 / 日，足足減少 130 萬桶 / 日。

其他能源商品交易

1 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9%，收近每加侖 1.968 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.103 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.7%，收每百萬 Btu 4.056 美元，近月價格觸及 8 月 25 日以來最低收盤價。

能源資訊署 (EIA) 週四公布，上週 (11/26 止) 美國天然氣庫存減少 590 億立方英呎，符合分析師預期均值，但較此時期 5 年平均減少 310 億立方英呎的水準相比，下降程度更甚。