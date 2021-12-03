〈合世展望〉海外客戶拓通路下長單 明年營收拚創8年高

醫材廠合世 (1781-TW) 看好，歐洲客戶擴大終端銷售通路，雙方簽長期供貨合約，加上中南美客戶血壓計與呼吸治療器訂單量大幅成長，拚明年營收優於今年，有機會創 8 年新高。

合世為精密醫材製造廠商，為國際大廠代工生產血壓計、血糖儀等各類健康照護產品，其中，血壓計營收比重占逾 9 成，其餘為溫度計、額溫計、呼吸治療器、物化器等。

財務副總李淑芬表示，海外客戶明年訂單量都成長，與歐洲客戶從一次性標案改為長期供貨合約，今年第二季開始每季出貨量落在 5 萬組，雖然毛利略低於標案，但能有穩定營收貢獻。

中南美市場方面，李淑芬說，受惠客戶拓展終端通路，今年出貨量年增逾 50%，目前訂單能見度看至明年首季，且下單量優於今年，不過仍受到缺櫃、船運影響，出貨時程可能遞延。

李淑芬提到，中南美客戶除了血壓計拉貨動能強勁外，也增加產品線採購呼吸治療器，今年第四季小量出貨逾千組至當地試賣，預計明年將放量出貨，再者，呼吸治療器毛利佳，有望推升明年獲利成長。

法人表示，合世今年營收約落在 8 億元，明年則受惠海外客戶增加血壓計訂單，及擴大採購呼吸治療器，目標明年全年營收年增 20-30%，有機會突破 10 億元，創 2013 年以來高點。