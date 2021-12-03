2022「Taishin Women Run」最香路跑開放報名

2022 年台新銀行也把支持的精神擴散到集團子公司，力邀台新人壽和台新證券一同加入贊助行列，由台新銀行法人金融事業總處資深副總經理陳柏如 (左五) 帶領台新人壽副總經理簡月秀 (左二) 與台新證券協理田美玲 (左一) 一同親臨現場力挺支持。(圖: 台新銀行提供)

國內規模最大的女子路跑活動「Taishin Women Run」，享有臺灣最香的路跑賽事美譽，2022 年的台新女子路跑活動，同樣由台新金控旗下的台新銀行連續第 5 年冠名贊助。由於完善的賽事安排與體貼的賽後活動規劃，廣受全臺女性朋友喜愛及支持，每年開放報名，皆吸引女性民眾呼朋引伴報名參賽，為彼此留下美妙回憶。有別於以往賽事常安排於臺北市區為主，明 (2022) 年特別順應台南、高雄與屏東的女性跑者的熱切呼喚，在高雄運動發展局與中華民國路跑協會的大力協助下，除了原有的臺北場賽事之外，將首次安排高雄場賽事，並將進行北高路跑活動串聯一同帶動全臺女子路跑的美麗健康風潮，台新銀行更力邀南臺灣的女性跑者一同感受台新女子路跑的魅力。

「Taishin Women Run」即日起開放報名，高雄場將安排於明年 3 月 27 日 (週日) 舉行，名額限定 5,000 名，賽事組別除了有 10 公里組之外，也有受到大小姊妹歡迎的 3.5 公里組。高雄場的路跑路線以欣賞「港都之美」進行規劃，沿途賽道將經過高雄港、高雄流行音樂中心、高雄電競館等知名景點，而終點站則安排於統一夢時代廣場，精心規劃的路線能讓跑者體驗有別以往的港都清晨之美。臺北場則在安排於明年 4 月 10 日 (週日) 接棒舉行，名額限量 12,000 名，賽事組別維持半馬 21 公里組、10 公里組之外，也安排了受到高度熱烈迴響的 3 公里組，低門檻的路跑活動規劃可持續鼓舞女性民眾嘗試參與，讓想要挑戰自我、為健康而跑的女性民眾，在路跑活動中展現出自信與美麗。

2022「Taishin Women Run」最香路跑順應南部女性跑者的熱切呼喚，除了原有的臺北場賽事之外，將首次安排高雄場賽事，台新銀行力邀全臺女性跑者一同感受台新女子路跑的魅力。(圖: 台新銀行提供)

長久以來，台新銀行一直是最關心女性民眾的銀行，重視並支持女性的堅定立場未曾改變，不論是率業界之先推出的臺灣首張女性專屬信用卡 - 玫瑰卡，或是隨時代演變而重新詮釋及提供獨有女性專屬權益的 - 玫瑰 Giving 卡，仍是深受女性歡迎的信用卡。2022 年除了將賽事延伸到高雄地區之外，台新銀行也把這份支持的精神擴散到集團的其他子公司，力邀台新人壽和台新證券一同加入贊助的行列，期待透過台新金控集團的支持力量，讓更多的女性朋友與員工，共同參與女子路跑活動，揮灑勇於挑戰的女性美麗特質。

台新銀行致力於運動推廣，力挺臺灣運動發展不遺餘力，特別是在女性運動發展支持上已深耕多年，除女子路跑，更積極支持臺灣女子高爾夫球選手曾雅妮、吳佳晏、錢珮芸、蔡佩穎等人在國際賽事中發光發熱，為國爭光。台新銀行支持各項體育活動，鼓勵員工及眷屬參與形塑運動文化，已三度榮獲教育部體育署頒發「運動企業」認證。

為鼓勵女性民眾參與台新女子路跑活動，台新銀行也特別推出多項優惠，即日起至今 (2021) 年 12 月 31 日止，民眾透過台新銀行網路申辦「玫瑰 Giving 卡」報名並以該卡支付 2022 台新女子路跑活動，可獲贈小巧粉紅紓壓按摩槍 (限量 500 組)，台新銀行信用卡持卡人符合活動辦法還可享有限量報名費 8 折或 9 折優惠，名額有限額滿為止，名額有限額滿為止。誠摯邀請女性朋友一起參與 2022「Taishin Women Run」，一起跑出自信與美麗！

【參考資料】

2022 Taishin Women Run 活動時間：

高雄場 - 2022 年 3 月 27 日 (週日)，3.5K/10K，起 / 終點皆為統一夢時代廣場。

台北場 - 2022 年 4 月 10 日 (周日)，10K/21K 從臺北市政府出發、3K 從大佳河濱公園出發，終點皆為大佳河濱公園。

報名期間：即日起至 2022 年 1 月 19 日下午 5 點

報名網址：http://www.womenruntpe.com/info.php?id=2

