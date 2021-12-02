康舒砸46億元擴大投資台灣 三大方案累計突破1.5兆元

經濟部投資台灣事務所今 (2) 日再通過錦明實業、傳仕精密機械、美麗微半導體、康舒 (6282-TW) 等 4 家廠商擴大投資台灣 74 億元，其中，康舒將砸下 46 億元汰舊換新淡水總部，提升電源供應器產能，累計投資台灣三大方案已有 1082 家企業，投資超過 1 兆 5012 億元，創造 12.12 萬個就業機會。

經濟部表示，康舒是全球電源供應器研發製造大廠，隸屬金仁寶集團，2019 年 7 月已通過第一件台商回台投資計畫，因應全球消費電子需求成長、全球產業鏈重組，計畫再加碼投資 46 億元，拆除淡水總部舊廠興建新廠，進一步導入智慧化生產，提升電源供應器產能。

錦明實業同樣因應美中貿易戰、國際貿易情勢，計劃斥資 22 億元在桃園楊梅區興建廠房，並建置 8 條智慧化產線，投入智能化生產研發與製造，同時結合大數據、智能倉儲等，積極升級轉型為高附加價值產業。

美麗微半導體也向經濟部投資台灣事務所申請台商回台方案，由於 5G 產品應用需求強勁，加上美中貿易戰催化下，計畫再投資 5 億元，在既有宜蘭廠房附近購建新廠房，投入智慧化生產與研發。

傳仕精密機械則是全台唯一專業生產精密擺線減速機的供應商，同樣計劃斥資逾 1 億元在台南善化區既有廠房，擴增 2 條智慧加工線、2 條智慧組裝線，投入生產與履歷分析。

因應台商回台投資熱烈，三大方案提前突破 1.5 兆元大關，國發會、經濟部日前也承諾，三大方案加碼方向確定，但具體內容、時程仍待近期跨部會討論後，再報行政院核准。