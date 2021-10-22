〈友達攜手凌華〉凌華劉鈞：雙方合作「有頭有臉」 未來效益不只乘二

凌華 (6166-TW) 董事長劉鈞則認為，跟友達 (2409-TW) 合作邊緣可視化，整合顯示及運算可以說是「有頭有臉」，未來放大效益絕對不會只有乘二；而雙方也將在 11 月 2 日至 4 日聯袂舉辦線上可視邊緣可視科技論壇，探討如何跨域合作、打造整體解決方案及共創生態圈，加速產業在邊緣端的關鍵決策。

劉鈞妙喻雙方的合作關係，他指出，如果顯示器是臉，那後面的運算就是腦；有一張好看的臉，但沒有對應的腦就很可惜；反之，有腦但是沒有好看的臉表現出來，也有點可惜。

劉鈞也認同友達總經理柯富仁的看法，認為邊緣可視化最重要的就是及時，並在第一時間省下成本；而目前很多中小企業也想做，但都還只知道要把資料上雲，但不知道如何發揮實質效益。

針對與友達的合作效益，劉鈞看好，目前在友達內場域的落地已經展現不錯的表現，但預計推廣到外場域會有更高的成長性，加上未來有更多 Mini LED、Micro LED 以及 4K/8K 等顯示器應用，也會讓「臉」越來越好看。

而友達跟凌華也首次聯袂打造線上科技論壇，以「Visualization at the Edge 邊緣可視 洞見未來」為主題，透過市場趨勢、關鍵技術及產業應用的分享，創造互動交流平台，邀請各領域專家從邊緣運算結合 AI、可視化、自主移動等技術主軸，到智慧醫療、智慧交通、智慧製造、智慧企業創新應用，完整擘畫 5G 與 AI 未來的可能性。