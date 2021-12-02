三商壽沒跟上股市多頭造成利差損 明年伺機加碼股票

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (2) 日召開法說會，投資長林大鈞表示，去 (2020) 年下半年到今年，三商美邦其實沒有大量跟到國內外股市這波牛市，而是增補海外債部位，因此仍是「利差損」，明年會伺機加碼股票，但不會追逐高風險報酬，會審慎選股。

三商壽前 3 季稅後純益新台幣 19.6 億元，較去年同期表現大幅成長 451%，每股稅後純益為 0.76 元，總資產達 1.39 兆元。

獲利之所以亮眼，主要是受惠於三商壽提早轉型為以銷售投資型保單為主，今年投資型商品新契約保費不論是躉繳及分期繳皆較去年大幅成長，截至第三季首年度保費成長 5.3%，全年首年度保費有機會挑戰成長 10% 以上，而明年除預期投資型商品持續熱銷外，公司亦將加強保障型商品的推廣，提供終身、定期、一年期等保障期間多面向的商品，以增加競爭力並可有多種商品組合搭配，以維持銷售動能，預期整體業績仍將持續成長。

雖然三商壽獲利成長，但是前 3 季投資收益率 3.06％，略低於其資金成本 3.45％，仍是「利差損」。

林大鈞表示，同業都是靠實現股債資本利得才能達到正利差，但是三商美邦先前對股票操作偏保守，其沒有大量跟到國內外股市的多頭，而是優先增補海外債券，明年會加碼國內外股票，加碼上限是與同業水準相近，但明年市場波動加大，不會追逐高風險報酬，會在產業跟個股進行篩選。

林大鈞表示，隨著債券利率下跌及台幣匯率升值已告一段落，明年在利率升息及匯率穩定的情境下，該公司投報率將有更優異的表現，而在負債成本方面，明年保單負債成本率亦將維持 3~5bps 的降幅，該公司獲利可望較今年有所提升。

為強化財務體質，該公司除將持續推動投資型及保障型商品策略，也將挹注資源發展數位應用，透過更便利的服務提升保戶體驗，也藉由行銷工具的數位升級強化通路競爭力。