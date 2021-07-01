〈群創股東會〉通過子公司睿生光電釋股案 將推動上市櫃

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (1) 日召開股東會，由董事長洪進揚、總經理楊柱祥、法務長張志煌共同主持，會中通過去年盈餘分配，每股擬配發 0.4 元現金股利，同時也通過子公司醫療面板廠睿生光電釋股規劃案，未來將進一步推動上市櫃。

群創今日股東會歷時約 40 分鐘，所有議案均全數通過，董事長洪進揚感謝股東在疫情時期前來參加支持，不過由於國內疫情仍維持三級警戒，群創今年除在室內召開股東會，也首次在戶外搭棚視訊連線股東會，同時不舉辦會後媒體活動。

根據群創股東會議事手冊，群創將配發每股 0.3 元現金股利，並以資本公積發放每股 0.1 元現金，合計將配發 0.4 元股利，為近 3 年新高。

群創表示，因應睿生光電營運發展、留才、整合集團內外部資源，並引進策略性投資人或財務性投資人，將辦理睿生上市櫃規劃作業，也呼應近年價值轉型，並將面板價值延伸到不同領域。

睿生光電是在 2019 年成立，董事長為群創總經理楊柱祥，資本額為新台幣 2 億元，主攻 X 光醫療面板技術，是台灣首家 100% 整機設計、製造 X 光平板偵檢器廠商，已陸續通過美國食品藥物管理局 (FDA)、歐盟 (CE)、台灣食品藥物管理署 (TFDA) 三大醫療體系認證，並導入獸醫、人醫市場。