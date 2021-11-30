群創小金雞睿生光電登興櫃 股價衝破百元

面板大廠群創 (3481-TW) 旗下醫療面板廠睿生光電 (6861-TW) 今 (30) 日登興櫃，參考價每股 23 元，盤中最高衝上 149 元，漲幅高達 547.83%，午盤前仍站穩百元大關。

睿生光電在 2019 年 4 月從群創獨立出來成為子公司，是台灣首家 100% 整機設計、製造 X 光平板偵檢器廠商，業務範圍涵蓋 X 光平板感測器元件、X 光平板感測器模組，主要鎖定醫療應用領域，董事長由群創總經理楊柱祥擔任，總經理則為李志聖，資本額約 3.49 億元，目前群創持股近 6 成。

睿生光電專注 X 光醫療應用，產品也陸續通過美國食品藥物管理局 (FDA)、歐盟 (CE)、台灣食品藥物管理署 (TFDA) 等三大醫療體系認證，根據研調機構預期，在新興國家醫療產品升級、人均壽命拉長帶動醫療需求增加下，全球 X 光平板感測器 (FPD) 產值年複合成長率 (CAGR) 可望達 4.6%。

展望未來，睿生光電看好，隨著模組產品近期也陸續申請多項國際醫療認證後，出貨動能可望增溫，帶動整體營運成長優於市場平均，也看好軟性基板、高解析、採用 IGZO(氧化銦鎵鋅) 架構的高更新率產品應用逐步發酵，未來成長可期，也不排除進一步朝工業用 X 光平板感測器應用、獸醫診斷平台服務發展。

營運方面，睿生光電累計今年前 10 月營收達約 16.04 億元，毛利率約 28.28%，稅後純益則達 1.78 億元，每股純益 5.11 元。