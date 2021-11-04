〈亞洲生技大會〉蔡英文：生醫產業年營業額破6000億元 將聚焦精準健康方案

BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展今 (4) 日登場，來自 13 個國家、共 650 家廠商共襄盛舉，總統蔡英文致詞表示，去年生醫產業營業額突破 6000 億元，年成長率 7.4%，呈現蓬勃發展，未來將聚焦在台灣精準健康方案。

蔡英文指出，為提升生醫產業競爭力，政府去年提出台灣精準健康方案，透過跨部會合作，引進人工智慧、物聯網等科技，進一步開發精準、預防、診斷、治療系統，並建置台灣精準醫療平台。

針對產業發展，蔡英文表示，全球面對疫情挑戰，對於生醫產業發展有更高的關注與期待，期望透過大會可以促進生醫產業交流，並向國際呈現台灣研發能量，如國內有多家廠商開發出檢測試劑產品等。

此外，WHO(世界衛生組織) 啟動的團體試驗疫苗，國產高端 (6547-TW) 也從 20 款疫苗中脫穎而出，顯示台灣生醫產業獲得國際肯定，也象徵走向世界的關鍵力量。

大會主席李鍾熙表示，今年海內外參與者達 1500 人，其中 3 成來自國外，又以美國最多，其次為日本。

李鍾熙指出，三個月前受到疫情影響，亞洲大會首次以線上方式舉行，當時共有超過百名專家學者，分享許多重要主題，包括全球抗疫策略及經驗、健康數據、基因及細胞先進治療、建立投資新生態系等。

亞洲生技大展實體展，集結 40 家上市櫃企業、來自 13 個國家，共 650 家指標性廠商、展出 1600 個攤位，設立生物相似藥、醫藥醫材、生技服務、智慧醫療、國際醫藥、細胞與再生醫療等 13 個展區。